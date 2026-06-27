RMF24

Koniec z planowaniem urlopu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Polacy masowo ruszają nad Bałtyk spontanicznie, uzależniając wyjazd od jednej rzeczy. Hotelarze mówią o rewolucji i lawinie rezerwacji na ostatnią chwilę.

Na niespełna dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem wakacji nadmorska branża turystyczna z nadzieją patrzy na zbliżające się lato. Największym zainteresowaniem cieszy się lipiec - to właśnie wtedy spodziewany jest największy napływ turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jednak w porównaniu do lat ubiegłych, coraz więcej osób zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe niemal do ostatniej chwili. Jak podkreśla Bartłomiej Barski z Sopockiej Organizacji Turystycznej, "część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody".

Zdaniem ekspertów, ten trend utrzymuje się już od kilku sezonów, szczególnie podczas długich weekendów, ferii czy wakacji. W efekcie coraz trudniej przewidzieć z wyprzedzeniem, jakie będzie rzeczywiste obłożenie obiektów noclegowych. Jednak już teraz, na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu, właściciele hoteli i pensjonatów donoszą o niemal stuprocentowym obłożeniu w weekendy.

Krótsze, ale częstsze wyjazdy na Bałtyk

Zmienia się także model wypoczynku Polaków nad morzem. Zamiast tradycyjnych dwutygodniowych pobytów, turyści coraz częściej decydują się na krótsze, kilkudniowe wyjazdy.

Mówimy tutaj o trzech, czterech, może pięciu dniach, ale to już taki najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy - wyjaśnia Barski w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

Takie podejście sprawia, że wiele osób wybiera spontaniczne wypady nad morze, zwłaszcza na weekend, kierując się aktualną prognozą pogody. Dla branży oznacza to konieczność elastycznego podejścia i gotowości na szybkie przyjęcie gości.

Więcej niż tylko plażowanie - bogata oferta Pomorza

Współczesny turysta nie przyjeżdża już nad Bałtyk wyłącznie po to, by wypoczywać na plaży. Coraz większe znaczenie mają wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy sportowe oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu. Sopot i całe Trójmiasto przygotowały na tegoroczne lato bogaty kalendarz wydarzeń, które mają przyciągnąć zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodszych oraz starszych gości.

Wśród atrakcji regionu warto wymienić również okoliczne miejscowości - od rezerwatu Beka po Mierzeję Wiślaną, Jastrzębią Górę czy Szwajcarię Kaszubską. Miejsca te oferują szeroki wachlarz możliwości dla miłośników sportów wodnych, rowerowych wycieczek czy pieszych wędrówek.

Nie brakuje także atrakcji dla rodzin z dziećmi - centra nauki, muzea, wydarzenia plenerowe oraz coraz bardziej różnorodna oferta gastronomiczna, w tym restauracje wyróżnione gwiazdką Michelin, sprawiają, że nawet w deszczowe dni nie można narzekać na nudę.

Prognozy na sezon 2026 - branża pełna nadziei

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wakacje będą udane dla branży turystycznej. Obiekty noclegowe spodziewają się wysokiego obłożenia, a szeroka oferta regionu przyciąga coraz bardziej wymagających turystów. Jednocześnie przedstawiciele branży podkreślają, że "nawet jeśli pogoda nie będzie idealna, region ma dziś znacznie więcej do zaoferowania niż jeszcze kilkanaście lat temu".

Wakacje nad Bałtykiem w 2026 roku zapowiadają się więc jako czas intensywny i pełen atrakcji. Ostateczny obraz sezonu, jak co roku, w dużej mierze zależeć będzie jednak od tego, co pokażą prognozy pogody. Bez względu na aurę, Pomorze przygotowało się na przyjęcie gości i zapewnienie im niezapomnianych wrażeń.