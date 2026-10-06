Maksymalne ceny paliw w środę. Ci kierowcy zapłacą więcej na stacjach

RMF24

Minister energii wydał najnowsze ogłoszenie w sprawie maksymalnych cen paliw. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98 - 7,74 zł, a oleju napędowego - 7,80 zł.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98 - 7,74 zł, a oleju napędowego - 7,80 zł. Oznacza to, że za benzynę zapłacimy jutro więcej niż dziś. Tanieje natomiast olej napędowy.

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 - 7,66 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł.

Maksymalne ceny paliw obowiązują od soboty w ramach trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Trzecia odsłona CPN

CPN został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent Karol Nawrocki. Tego samego dnia została opublikowana dnia w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. CPN ma obowiązywać do końca tego roku.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez ministra energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.