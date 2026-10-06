Polska obniżyła VAT na paliwa. Bruksela reaguje

RMF24

Komisja Europejska analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa – powiedziała RMF FM Louise Bogey, rzeczniczka KE odpowiedzialna za podatki. Bruksela twierdzi, że obniżka VAT nie jest najbardziej skutecznym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.

Od 3 października benzyna i olej napędowy są w Polsce objęte czasowo obniżoną stawką VAT – z 23 do 8 procent.

Obniżka ma obowiązywać do końca grudnia. To kolejna odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Bruksela: Przepisy UE się nie zmieniły

Rzeczniczka KE Louise Bogey podkreśliła w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że „unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło”. Dyrektywa VAT nie przewiduje stosowania obniżonej stawki na paliwa kopalne, takie jak benzyna i olej napędowy.

Bruksela zwracała na to uwagę Polsce już w marcu, kiedy po raz pierwszy wprowadzono obniżony VAT na paliwa w ramach programu Ceny Paliwa Niżej. Komisja wysłała wtedy do Warszawy, a także do Madrytu, który stosował podobne rozwiązanie, oficjalne ostrzeżenie.

Nie było to formalne wszczęcie procedury naruszeniowej. Komisja wskazywała jednak, że obniżony VAT na paliwa nie jest przewidziany w unijnej dyrektywie.

Jak tłumaczyły się polskie władze?

Polska odpowiedziała na pismo KE w kwietniu. Tłumaczyła, że obniżka jest czasowa i wyjątkowa.

Władze w Warszawie podkreślały, że celem czasowej obniżki VAT jest zahamowanie wzrostu cen spowodowanego konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Argumentowały również, że wyższe ceny paliw podnoszą koszty transportu i produkcji, a w konsekwencji ceny towarów i usług. Polska nie wykluczyła wtedy, że ponownie wprowadzi takie środki w przyszłości.

Hiszpania wycofała się z czasowej obniżki VAT z końcem czerwca. Obecnie Madryt stosuje inne rozwiązanie – obniżoną akcyzę na paliwa.

Komisja Europejska nie ma obecnie informacji o jakimkolwiek innym niż Polska państwie UE, które stosowałoby obniżony VAT na paliwa kopalne.

Co zrobi KE?

Po ponownym wprowadzeniu przez Polskę obniżonego VAT-u na paliwa, Komisja Europejska kolejny raz analizuje tę sprawę. Na razie nie przesądza, jakie działania podejmie. Nic nie wskazuje jednak na szybkie decyzje ze strony Brukseli.

KE przypomina, że reforma stawek VAT z 2022 roku dała państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu obniżonych stawek. Chodzi m.in. o towary i usługi związane z celami społecznymi, zdrowotnymi czy środowiskowymi. Ta elastyczność nie oznacza jednak możliwości zastosowania obniżonego VAT-u do benzyny i diesla.

Obniżanie VAT-u jest mało skuteczne?

Bruksela twierdzi, że VAT nie jest szczególnie skutecznym narzędziem obniżania cen paliw. Obniżka podatku nie musi bowiem w całości przełożyć się na cenę płaconą przez konsumenta.

Według Komisji Europejskiej efekt przeniesienia obniżki VAT na ceny dla kierowców jest stosunkowo niewielki.