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Polska obniżyła VAT na paliwa. Bruksela reaguje

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (07:00)

Komisja Europejska analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa – powiedziała RMF FM Louise Bogey, rzeczniczka KE odpowiedzialna za podatki. Bruksela twierdzi, że obniżka VAT nie jest najbardziej skutecznym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.

Polska obniżyła VAT na paliwa. Bruksela reaguje
Zdj. ilustracyjne (fot. Marcin Bielecki) /PAP

Od 3 października benzyna i olej napędowy są w Polsce objęte czasowo obniżoną stawką VAT – z 23 do 8 procent. 

Obniżka ma obowiązywać do końca grudnia. To kolejna odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Bruksela: Przepisy UE się nie zmieniły

Rzeczniczka KE Louise Bogey podkreśliła w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że „unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło”. Dyrektywa VAT nie przewiduje stosowania obniżonej stawki na paliwa kopalne, takie jak benzyna i olej napędowy.

Bruksela zwracała na to uwagę Polsce już w marcu, kiedy po raz pierwszy wprowadzono obniżony VAT na paliwa w ramach programu Ceny Paliwa Niżej. Komisja wysłała wtedy do Warszawy, a także do Madrytu, który stosował podobne rozwiązanie, oficjalne ostrzeżenie. 

Nie było to formalne wszczęcie procedury naruszeniowej. Komisja wskazywała jednak, że obniżony VAT na paliwa nie jest przewidziany w unijnej dyrektywie.

Jak tłumaczyły się polskie władze?

Polska odpowiedziała na pismo KE w kwietniu. Tłumaczyła, że obniżka jest czasowa i wyjątkowa. 

Władze w Warszawie podkreślały, że celem czasowej obniżki VAT jest zahamowanie wzrostu cen spowodowanego konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Argumentowały również, że wyższe ceny paliw podnoszą koszty transportu i produkcji, a w konsekwencji ceny towarów i usług. Polska nie wykluczyła wtedy, że ponownie wprowadzi takie środki w przyszłości. 

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Komisja Europejska nie ma obecnie informacji o jakimkolwiek innym niż Polska państwie UE, które stosowałoby obniżony VAT na paliwa kopalne.

Co zrobi KE?

Po ponownym wprowadzeniu przez Polskę obniżonego VAT-u na paliwa, Komisja Europejska kolejny raz analizuje tę sprawę. Na razie nie przesądza, jakie działania podejmie. Nic nie wskazuje jednak na szybkie decyzje ze strony Brukseli.

KE przypomina, że reforma stawek VAT z 2022 roku dała państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu obniżonych stawek. Chodzi m.in. o towary i usługi związane z celami społecznymi, zdrowotnymi czy środowiskowymi. Ta elastyczność nie oznacza jednak możliwości zastosowania obniżonego VAT-u do benzyny i diesla.

Obniżanie VAT-u jest mało skuteczne?

Bruksela twierdzi, że VAT nie jest szczególnie skutecznym narzędziem obniżania cen paliw. Obniżka podatku nie musi bowiem w całości przełożyć się na cenę płaconą przez konsumenta. 

Według Komisji Europejskiej efekt przeniesienia obniżki VAT na ceny dla kierowców jest stosunkowo niewielki.


Źródło: RMF24
Tagi: ceny paliw Komisja Europejska
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