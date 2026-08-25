Maksymalne ceny paliw. Ogłoszono środowe stawki

RMF24

Pojawiło się nowe rozporządzenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw w środę. Zmienią się stawki za benzynę 95 i olej napędowy. Z kolei benzyna 98 pozostanie w takiej samej cenie jak we wtorek.

Ceny paliw w środę

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 – 7,40 zł, a oleju napędowego - 7,54 zł. Oznacza to lekki wzrost maksymalnej stawki za benzynę 95, a także spadek ceny oleju napędowego w stosunku do wtorkowych cen. Stawka za benzynę 98 się nie zmieni.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje bowiem nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 – 7,40 zł, a oleju napędowego – 7,61 zł. Tymczasem w poniedziałek i weekend litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 – 7,36 zł a oleju napędowego 7,59 zł.

Pakiet CPN w częściowej formie do końca wakacji

Odgórnie ustalane maksymalne ceny paliw to efekt powrotu programu CPN – Ceny Paliw Niżej – na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Cena maksymalna jest ustalana według formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.