Maksymalne ceny paliw. Benzyna coraz droższa, diesel powyżej 8 zł

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Minister energii wydał obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw we wtorek 13 października. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 7,06 zł; litr 98 - 7,95 zł a oleju napędowego - 8,02 zł.

We wtorek 13 października kierowcy aut na benzynę zapłacą więcej niż dziś. Litr 95 może kosztować maksymalnie 7,06 zł, a litr 98 - 7,95 zł. Minimalnie potanieje olej napędowy - jego maksymalna dopuszczalna cena to 8,02 zł za litr.

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 - 7,85 zł, a oleju napędowego - 8,06 zł.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

CPN do końca roku

Obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw to jeden z elementów trzeciej odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jej celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach. CPN został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

CPN ma obowiązywać do końca tego roku.