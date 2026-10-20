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Co dalej z 800 plus? Donald Tusk ogłasza rewolucyjną zmianę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (13:00)

Premier Donald Tusk ogłosił ważną zmianę w wypłatach świadczenia 800 plus. Zniknąć ma obowiązek corocznego składania nowego wniosku o wypłatę świadczenia.

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Co dalej z 800 plus? Donald Tusk ogłasza rewolucyjną zmianę
Program 800 plus czeka ważna zmiana /Shutterstock

Szef rządu poinformował we wtorek o planie wprowadzenia dużego uproszczenia przy wypłacie świadczenia 800 plus.

800 plus. Wystarczy jeden wniosek po narodzeniu dziecka

Do tej pory osoby pobierające 800 plus w związku z wychowaniem dziecka co roku musiały ponawiać wnioski w tej sprawie. Teraz taki obowiązek ma zniknąć.

Wystarczy jeden wniosek, ten pierwszy, po narodzinach dziecka. I automatycznie do 18. roku życia 800 plus będzie trafiało na konto rodziny, bez potrzeby ponawiania wniosku - powiedział premier przed posiedzeniem rządu.

Cieszę się, że to 800 plus udało nam się nie tylko zagwarantować, ale że teraz też nie będzie się kojarzyło z męczącym obowiązkiem corocznego wnioskowania - dodał Tusk.

Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rodzic zobowiązany będzie powiadomić urząd o istotnych zmianach ws. wypłaty świadczenia.

Świadczenie 800 plus

800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na dziecko do czasu, aż ukończy ono 18. rok życia.

Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej, czyli wysokości dochodu w rodzinie.

Prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane było do tej pory na roczny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wnioski składa się tylko online.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk 800 plus

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