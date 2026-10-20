Co dalej z 800 plus? Donald Tusk ogłasza rewolucyjną zmianę

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Premier Donald Tusk ogłosił ważną zmianę w wypłatach świadczenia 800 plus. Zniknąć ma obowiązek corocznego składania nowego wniosku o wypłatę świadczenia.

Szef rządu poinformował we wtorek o planie wprowadzenia dużego uproszczenia przy wypłacie świadczenia 800 plus.

800 plus. Wystarczy jeden wniosek po narodzeniu dziecka

Do tej pory osoby pobierające 800 plus w związku z wychowaniem dziecka co roku musiały ponawiać wnioski w tej sprawie. Teraz taki obowiązek ma zniknąć.

Wystarczy jeden wniosek, ten pierwszy, po narodzinach dziecka. I automatycznie do 18. roku życia 800 plus będzie trafiało na konto rodziny, bez potrzeby ponawiania wniosku - powiedział premier przed posiedzeniem rządu.

Cieszę się, że to 800 plus udało nam się nie tylko zagwarantować, ale że teraz też nie będzie się kojarzyło z męczącym obowiązkiem corocznego wnioskowania - dodał Tusk.

Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rodzic zobowiązany będzie powiadomić urząd o istotnych zmianach ws. wypłaty świadczenia.

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Świadczenie 800 plus

800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na dziecko do czasu, aż ukończy ono 18. rok życia.

Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej, czyli wysokości dochodu w rodzinie.

Prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane było do tej pory na roczny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wnioski składa się tylko online.