KNF ostrzega przed spółką z sektora pożyczkowego

„7 lipca 2026 roku na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został podmiot: Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku” - przekazała w komunikacie KNF.
Jednocześnie, jak poinformowano, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Dotyczy ono naruszenia określonego w art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim, czyli działalności bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Podlega ona grzywnie do 500 tys. zł.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest państwowym organem, którego głównym zadaniem jest kontrola i nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. Jej celem jest dbanie o stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo klientów oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji, które oferują usługi finansowe. KNF nadzoruje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełdę, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz część rynku kredytowego.