KNF ostrzega przed spółką z sektora pożyczkowego

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Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed kolejnym podmiotem. Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano spółkę Swiss Credit Support.

„7 lipca 2026 roku na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został podmiot: Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku” - przekazała w komunikacie KNF.

Jednocześnie, jak poinformowano, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dotyczy ono naruszenia określonego w art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim, czyli działalności bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Podlega ona grzywnie do 500 tys. zł.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest państwowym organem, którego głównym zadaniem jest kontrola i nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. Jej celem jest dbanie o stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo klientów oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji, które oferują usługi finansowe. KNF nadzoruje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełdę, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz część rynku kredytowego.