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KNF ostrzega przed spółką z sektora pożyczkowego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (13:39)

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed kolejnym podmiotem. Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano spółkę Swiss Credit Support.

KNF ostrzega przed spółką z sektora pożyczkowego
KNF ostrzega przed Swiss Credit Support. Spółka trafiła na listę ostrzeżeń publicznych (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Arkadiusz Ziółek) /East News

„7 lipca 2026 roku na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisany został podmiot: Swiss Credit Support sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku” - przekazała w komunikacie KNF.

Jednocześnie, jak poinformowano, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dotyczy ono naruszenia określonego w art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim, czyli działalności bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Podlega ona grzywnie do 500 tys. zł.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest państwowym organem, którego głównym zadaniem jest kontrola i nadzorowanie rynku finansowego w Polsce. Jej celem jest dbanie o stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo klientów oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji, które oferują usługi finansowe. KNF nadzoruje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełdę, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz część rynku kredytowego.

Źródło: RMF24/PAP

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