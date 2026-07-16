Ceny w sklepach spadły. Gdzie zrobisz najtańsze zakupy?

RMF24

Czerwiec przyniósł spadek cen codziennych produktów w polskich sklepach. Według najnowszego raportu ASM SFA, średnia wartość koszyka zakupowego zmalała o 1,8 proc. w porównaniu do maja. Jednak w ujęciu rocznym zakupy wciąż są droższe niż przed rokiem. Gdzie za koszyk zakupów zapłacimy najmniej, a gdzie najwięcej?

Z raportu ASM SFA wynika, że w czerwcu 2026 roku średnia cena koszyka zakupowego, obejmującego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku, spadła o 5,90 zł w stosunku do maja i wyniosła 325,64 zł. To oznacza spadek o 1,78 proc. w skali miesiąca. Jednak w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku koszyk jest droższy o 2,91 proc., czyli o 9,21 zł.

Gdzie najtaniej, gdzie najdrożej?

Analiza cen w poszczególnych sieciach handlowych pokazuje znaczące różnice. Największy spadek średniej ceny koszyka odnotowano w sieci Auchan – aż o 9,10 proc. W tej sieci średni koszt zestawu produktów wyniósł 280,94 zł, czyli o 28,12 zł mniej niż w maju. Również w Selgros Cash & Carry można było zrobić zakupy za mniej niż 300 zł. Najdrożej było natomiast w sklepach Aldi, gdzie koszyk kosztował aż 350,69 zł.

Wśród różnych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 297,50 zł. Hipermarkety oferowały zakupy za 319,33 zł, a supermarkety za 329,07 zł. Najwięcej trzeba było zapłacić w dyskontach – średnio 343,45 zł.

W ujęciu rocznym podwyżki cen objęły aż 10 z 13 analizowanych sieci handlowych. Największy wzrost wartości koszyka odnotowano w sieci Biedronka – aż o 9,05 proc. Z kolei największą obniżkę zanotowano w Selgros Cash & Carry, gdzie ceny spadły o 6,31 proc.

Co znalazło się w koszyku?

Badanie objęło 40 najpopularniejszych produktów codziennego użytku, takich jak:

nabiał,

mięso,

wędliny,

ryby,

chemia domowa,

kosmetyki,

owoce,

warzywa,

produkty tłuszczowe.

Ceny były porównywane w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, a analizowane produkty były tej samej marki i gramatury.