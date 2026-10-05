Ceny biletów lotniczych wzrosną w 2027 roku? Ekspert wyjaśnia

RMF24

Czekają nas podwyżki cen biletów lotniczych – to już niemal pewne. Wzrost kosztów paliwa, niepewność geopolityczna i rosnące wydatki operacyjne sprawiają, że przyszły rok przyniesie zmiany dla pasażerów. Eksperci ostrzegają: „Wszyscy musimy przyzwyczaić się do wysokiego poziomu cen paliwa”. Czy jest szansa na niższe ceny i jak przygotować się na podwyżki? Sprawdzamy prognozy i rady specjalistów.

Droższe paliwo, droższe bilety – nieuniknione zmiany na rynku lotniczym

Według zapowiedzi Michaela O’Leary’ego, szefa Ryanaira, w przyszłym roku średnia cena biletu lotniczego może wzrosnąć nawet o 14–16 procent. „Droższa ropa, droższe paliwo, droższe bilety” – tak podsumowuje obecną sytuację na rynku największy przewoźnik low-cost w Europie. Eksperci nie mają złudzeń, że trend ten dotknie nie tylko Ryanaira, ale całą branżę lotniczą.

Jak tłumaczy w internetowym Radiu RMF24 Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego:

„Cena paliwa lotniczego dzisiaj jest prawie dwukrotnie większa, niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i póki co nie widać żadnych sygnałów, żeby ta cena miała jakoś istotnie zmniejszyć się w niedalekiej perspektywie”.

Paliwo to nawet jedna trzecia wszystkich kosztów linii lotniczych, a w przypadku przewoźników typu low-cost – nawet 40 procent. Wyższe ceny paliwa muszą zatem przełożyć się na ceny biletów.

Czy podwyżki będą odczuwalne? Porównanie z innymi środkami transportu

Mimo zapowiadanych podwyżek, eksperci uspokajają, że dla przeciętnego pasażera różnice mogą być niewielkie. Obecnie średnia cena biletu Ryanaira to około 50–55 dolarów. Jeżeli wzrośnie o 10 procent, oznacza to wzrost z około 250 złotych do kwoty bliższej 300 złotych.

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Nadal są to na tyle niezauważalne różnice i na tyle niewielkie ceny, że - porównajmy to nawet z cenami biletów kolejowych - okazuje się, że nadal samolotem możemy przelecieć przez pół Europy za cenę przejazdu pociągiem w Polsce – podkreśla Kluziński.

Dodatkowe opłaty – czy pasażerowie powinni się obawiać?

Wielu podróżnych zastanawia się, czy wzrosną również opłaty dodatkowe, na przykład za większy bagaż. Ekspert uspokaja:

„Wydaje mi się, że chyba potencjał już jest wyczerpany. Jeśli ktoś leciał niedawno tanimi liniami lotniczymi, to wie, że praktycznie za wszystko musimy dopłacać. Podstawowa cena biletu jest zazwyczaj bardzo niska, natomiast jeśli chcemy wziąć większy bagaż czy dokupić usługę, to za wszystko ekstra płacimy”.

Linie lotnicze mogą szukać dodatkowych źródeł przychodu, ale nie należy spodziewać się radykalnych zmian w polityce opłat dodatkowych.

Sytuacja geopolityczna i ceny paliwa – czy jest nadzieja na poprawę?

Ekspert zwraca uwagę, że obecna sytuacja na rynku paliw jest bezpośrednio związana z konfliktami na Bliskim Wschodzie.

„Jeśli sytuacja tam uspokoi się na tyle i będzie perspektywa długoterminowa, że produkcja i eksport ropy naftowej wróci do poziomu sprzed wojny, to oczywiście jest szansa, że w długiej perspektywie te ceny będą wracać do poziomów wyjściowych”.

Jednak niepewność na rynkach międzynarodowych, a także niestabilna sytuacja na Ukrainie i w Rosji, sprawiają, że rynek reaguje podwyżkami.

W świecie naszym, takim gospodarczym, dużym problemem jest niepewność, bo świat się przyzwyczaja, gospodarka się przyzwyczaja do nowej sytuacji. Natomiast jeśli jest jakaś niepewność, czy będzie tak, czy będzie inaczej, to natychmiast rynek, firmy dodają sobie tak zwaną premię na tą nieprzewidywalność – wyjaśnia Kluziński.

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Czy wcześniejszy zakup biletu uchroni przed podwyżkami?

Wielu pasażerów zastanawia się, czy wcześniejszy zakup biletu pozwoli uniknąć wyższych cen. Ekspert studzi nadzieje:

„Nie ma tutaj prostej recepty, że bilet kupowany na kilka miesięcy wcześniej będzie tańszy. Świat po covidzie wywrócił się całkowicie do góry nogami, jeśli chodzi o kształtowanie cen”.

Rynek lotniczy stał się niezwykle dynamiczny i nieprzewidywalny. Kluziński radzi, by śledzić ceny i reagować na okazje:

„Jeśli cena jest wyjątkowo atrakcyjna, to na pewno warto brać, bo pewnie już dużo niżej nie spadnie. Natomiast jeśli cena jest bardzo wysoka, to nie poddawałbym się panice”.