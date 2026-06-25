Bank przygotował raport o cenach na wakacje. Jeden kraj to spore zaskoczenie

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Tegoroczne wakacje w najchętniej wybieranych przez Polaków krajach południowej Europy będą droższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, ale są też miejsca, gdzie ceny nieznacznie spadły - podaje "Pulsie Biznesu".

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Złe wieści dla planujących urlop w Turcji i Chorwacji

Wakacje w najpopularniejszych wśród Polaków krajach południa Europy będą w tym roku droższe niż przed rokiem, a największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję - wynika z analizy UniCredit Bank Austria, którą opisała gazeta.

Jak podała, "jeszcze w ubiegłym roku w popularnej Turcji polski turysta mógł kupić za 100 EUR mniej więcej tyle, ile za 118 EUR wydane u siebie. W tym roku ta różnica niemal zniknęła - za 100 EUR w Turcji kupimy już tylko tyle, ile za 102 EUR nad Wisłą".



"Puls Biznesu" zwrócił też uwagę, że coraz droższa staje się Chorwacja: "jest tam odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 EUR, żeby kupić tyle, ile u nas za 89 EUR".

Najdroższym kierunkiem objętym zestawieniem pozostaje jednak Szwajcaria, gdzie za 100 euro można kupić tyle, ile za 57 euro w Polsce.

Tam twój portfel mocno nie ucierpi

Według danych przytoczonych przez dziennik podrożały również dwa najtańsze dotąd kierunki wakacyjne - Bułgaria i Rumunia. Mimo to pozostają one najkorzystniejsze cenowo dla polskich turystów. W Bułgarii za 100 euro można kupić przeciętnie tyle, ile za 139 euro w Polsce, podczas gdy rok wcześniej było to 146 euro. W Rumunii wskaźnik ten spadł ze 120 do 116 euro.



Z danych wynika jednocześnie, że relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. W obu krajach poziom cen względem Polski praktycznie się nie zmienił. Za 100 euro można tam kupić odpowiednio tyle, ile za około 110 euro i 105 euro w Polsce.