Awans Polski w światowym zestawieniu. „Potwierdzenie rosnącej pozycji kraju”

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Z rynku wschodzącego, na rynek rozwinięty – tak zmieni się klasyfikacja Polski w klasyfikacji przygotowywanej przez S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), globalnego dostawcę indeksów giełdowych i wskaźników rynkowych. „To potwierdzenie rosnącej pozycji naszego kraju” – stwierdził minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Zmiana klasyfikacji Polski z rynku wschodzącego na rynek rozwinięty zostanie wprowadzona wraz z aktualizacją indeksów we wrześniu 2027 r.

„Kolejne potwierdzenie rosnącej pozycji Polski! S&P DJI właśnie zmienił klasyfikację Polski z rynku rozwijającego się na rynek rozwinięty. Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka UE” - poinformował w piątek na platformie X Domański. Dodał, że „już za tydzień będziemy uczestniczyć w spotkaniu G20 w USA. Działamy dalej”.

„Ważne potwierdzenie siły krajowej gospodarki”

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwrócili uwagę, że „awans Polski w światowym zestawieniu S&P Dow Jones Indices staje się powoli faktem”. „To ważne potwierdzenie siły krajowej gospodarki i dojrzałości polskiego rynku kapitałowego” - dodano we wpisie na platformie X.



„Przed nami jeszcze wiele pracy, ale dzisiejsza decyzja S&P DJI jest kolejnym dowodem, że jesteśmy na właściwej drodze” - dodał, cytowany we wpisie, prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

Polska spełniła kryteria

W czerwcu S&P DJI informował, że prowadzi konsultacje w sprawie przeklasyfikowania Polski z rynków wschodzących na rozwinięte. Jak podawano, według kryteriów S&P DJI, czynniki ilościowe i jakościowe Polski spełniają lub przewyższają standardy dla rynku rozwiniętego.



S&P DJI zarządza m.in. indeksem S&P 500, który mierzy wyniki 500 dużych spółek notowanych na giełdzie w USA.