5 ekspresów, które zamienią kuchnię w małą kawiarnię

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Aromatyczna kawa to dla wielu osób nieodzowny element każdego poranka i doskonały towarzysz w trakcie pracy. Poznaj 5 zaawansowanych ekspresów ciśnieniowych, które zachwycają bogactwem funkcji oraz idealnym smakiem naparu.

Ekspres DeLonghi EXAM440.55.W Rivelia

zdjęcie ilustracyjne

+ Dwa wymienne pojemniki na ziarna Bean Switch pozwalają na płynną zmianę gatunku kawy bez konieczności wypalania poprzednich zapasów

+ System automatycznego adaptowania Bean Adapt dostosowuje grubość mielenia i temperaturę parzenia bezpośrednio do wybranych ziaren

+ Kolorowy wyświetlacz dotykowy o dużej przekątnej zapamiętuje nawyki domowników i sugeruje ulubione napoje o odpowiednich porach dnia

Ten nowatorski ekspres automatyczny od marki DeLonghi wprowadza powiew świeżości do domowej kawiarni dzięki unikalnemu systemowi wymiennych zbiorników na ziarna. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić pojemnik z ziarnami, co umożliwia szybkie przejście z intensywnej arabiki na poranną kawę bezkofeinową. Kolorowy ekran dotykowy prowadzi przez bogate menu napojów, dostosowując propozycje do stałych nawyków poszczególnych użytkowników. Zaawansowana technologia parzenia automatycznie dobiera właściwą temperaturę oraz stopień zmielenia ziaren.

Odkryj smak kawy jak z włoskiej kawiarni!

Ekspres Siemens TE651209RW EQ.6 Plus

zdjęcie ilustracyjne

+ Wyjmowana jednostka zaparzania ułatwia utrzymanie czystości

+ Ceramiczny młynek charakteryzuje się wyjątkową trwałością i efektywnością oraz bardzo cichą pracą

+ Automatyczny system czyszczenia układu mlecznego dba o najwyższą higienę po każdym przygotowaniu napoju

Prezentowany model ciśnieniowy z cenionej serii EQ.6 Plus marki Siemens zachwyca przemyślaną ergonomią oraz niezawodną technologią parzenia. Intuicyjny panel sterowania z podświetlanymi ikonami ułatwia natychmiastowy wybór ulubionego napoju kawowego. Innowacyjny system podgrzewania wody dba o utrzymanie stałej temperatury w trakcie całego procesu ekstrakcji, co zapewnia powtarzalny i bogaty smak każdej filiżanki. Wytrzymały młynek ceramiczny mieli ziarna z wyjątkową precyzją, eliminując nieprzyjemny hałas o wczesnych godzinach porannych.

Przygotuj pyszną kawę za jednym dotknięciem!

Ekspres DeLonghi ECAM330.80.TXB Magnifica Duo

zdjęcie ilustracyjne

+ Możliwość spieniania mleka zarówno na ciepło, jak i na zimno

+ Wydajna pompa ciśnieniowa o wartości 15 barów zapewnia uzyskanie głębokiego aromatu

+ Dedykowana dysza gorącej wody umożliwia błyskawiczne parzenie herbaty oraz naparów ziołowych bez posmaku kawy

Ten automatyczny ekspres marki DeLonghi został zaprojektowany z myślą o miłośnikach kawy, którzy oczekują szerokiego wyboru napojów oraz możliwości dopasowania ich do własnych preferencji. Model Magnifica Duo oferuje aż 20 receptur serwowanych na gorąco i na zimno, a dzięki technologii Cold Brew pozwala przygotować kawę parzoną na zimno w zaledwie kilka minut. Stalowy młynek żarnowy z 13-stopniową regulacją stopnia mielenia dba o świeżo mielone ziarna przed każdym zaparzeniem, pomagając wydobyć pełnię aromatu. Dwie niezależne karafki LatteCrema Hot i LatteCrema Cool automatycznie spieniają mleko do gorących oraz zimnych specjałów, tworząc gęstą i aksamitną piankę. Dodatkowym atutem jest funkcja My oraz trzy profile użytkownika, które umożliwiają zapisanie ulubionych ustawień kawy i szybkie przygotowanie napoju dokładnie tak, jak lubisz.

Odkryj pełnię aromatu świeżo zmielonych ziaren!

Ekspres Philips EP5541/50

zdjęcie ilustracyjne

+ Innowacyjny system spieniania LatteGo składa się zaledwie z dwóch części bez rurek, pozwalając na umycie w 15 sekund

+ Technologia SilentBrew wykorzystuje izolację akustyczną, redukując dźwięki mielenia ziaren o 40 procent w porównaniu do innych modeli

+ Filtr wody AquaClean zapobiega osadzaniu się kamienia

Innowacyjny ekspres automatyczny marki Philips został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie czyszczenia oraz wysokiej kulturze pracy. Przełomowy system mleczny LatteGo tworzy gęstą piankę o idealnej strukturze, eliminując skomplikowane rurki i trudne do umycia zakamarki. Kolorowy wyświetlacz z dotykowym interfejsem pozwala na natychmiastowe wybranie jednego z kilkunastu specjałów kawowych za pomocą jednego kliknięcia. Dedykowana technologia wyciszania procesu mielenia pozwala na parzenie kawy bez zakłócania spokoju śpiących domowników.

Przyrządź perfekcyjne espresso!

Ekspres Siemens EQ 600 TP601E01 iAroma Cold Brew

zdjęcie ilustracyjne

+ Dedykowany tryb parzenia na zimno Cold Brew pozwala na przygotowanie orzeźwiającej kawy o niskiej kwasowości

+ Funkcja aromaSelect umożliwia wybór jednego z trzech profili aromatu: łagodnego, zrównoważonego lub wyrazistego

+ Inteligentny system iAroma precyzyjnie koordynuje pracę grzałki, pompy oraz młynka

Zaawansowany technologicznie ekspres marki Siemens redefiniuje pojęcie domowego parzenia kawy, wprowadzając innowacyjne funkcje chłodnych naparów. Urządzenie oferuje unikalną opcję ekstrakcji w niskiej temperaturze, co pozwala uzyskać wyśmienitą kawę Cold Brew idealną na upalne dni. Przejrzysty wyświetlacz ułatwia przeglądanie bogatego menu napojów, prezentując je w postaci czytelnych podglądów graficznych. Wytrzymały młynek ceramiczny nie nagrzewa ziaren podczas pracy, co chroni je przed utratą cennych substancji zapachowych.

Kup teraz!