Zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna i posiadania blisko 400 gramów marihuany usłyszał 24-letni mieszkaniec tego miasta. Jak przekazał prok. Krzysztof Stodolny, mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura planuje skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

