Polska otrzyma około 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swoją nową propozycję budżetu na lata 2021-2027.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Nowa propozycja Komisji Europejskiej zakłada również, że całe unijne rolnictwo otrzyma o 24 mld euro więcej w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku.

Wojciechowski podkreślił, że dla Polski dobrą wiadomością jest także pula, jaka została jej przyznana w ramach funduszu naprawczego. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Prawie 64 mld euro z tej puli przypada Polsce, a to najwięcej po Włoszech i Hiszpanii - zauważył.



Jego zdaniem plan KE jest "bardzo odważny, bardzo ofensywny". Do Polski trafi potężne wsparcie z Unii Europejskiej - podkreślił.

Na co polscy rolnicy będa mogli wydać dodatkowe pieniądze?

Dodatkowe pieniądze rolnicy będą mogli wykorzystać na modernizację gospodarstw, inwestycje i wsparcie gospodarstw ekologicznych w zwiazku z tzw. "nowym zielonym ładem".



KE proponuje uzależnienie funduszy od przestrzegania zasad praworządności. Jednak to nie martwi polskiego komisarza.



To są dopłaty bespośrednie, fundusze rozwoju obszarów wiejskich, nie widzę, by się o te fundusze martwić - mówi Wojciechowski.



Polscy rolnicy będą mogli też dodatkowo korzystać z nowego funduszu odbudowy gospodarki w związku z pandemią.