We wtorek prezydent Andrzej Duda ma powołać nowego ministra finansów. Taką informację przekazał w Polsat News szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Paweł Szrot był pytany w Polsat News m.in. o to, czy nowym ministrem finansów zostanie aktualna szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Nie będę tego komentował. Wniosek, który zostanie w tej sprawie skierowany, leży po stronie Rady Ministrów - zaznaczył. Ja tylko mogę powiedzieć, że pan prezydent zamierza w przyszłym tygodniu powołać nowego ministra finansów - dodał. Później doprecyzował, że dojdzie do tego we wtorek.



O tym, że to Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej zostanie ministrem finansów, poinformował w piątek portal polskatimes.pl.