Rada Polityki Pieniężnej podejmie kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych. To ważne przede wszystkim dla kredytobiorców. O ile mogą wzrosnąć raty? Mamy wyliczenia. Przyszły tydzień to też gorączka przedświątecznych zakupów. To ostatni dzwonek, żeby zdążyć przed pierwszą gwiazdką.

Coraz większe tłumy w galeriach. Trwa gorączka zakupów przedświątecznych / Wojciech Olkuśnik / PAP

W przyszłym tygodniu uwaga ekonomistów skupiona będzie przede wszystkim na środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Organ NBP zadecyduje, co dalej ze stopami procentowymi, które są instrumentem do walki z inflacją. Ta, według wstępnych szacunków GUS, wynosi już 7,7 proc. Odczyt za grudzień zapewne pokaże ósemkę z przodu.

Goldman Sachs uważa, że stopy zostaną podniesione o co najmniej 50 punktów bazowych. Taki scenariusz oznaczałby, że stopa referencyjna wzrosłaby z poziomu 1,25 proc. do 1,75 proc.



Co to oznacza dla kredytobiorców? Poniżej przedstawiamy wyliczenia portalu JakiKredyt.pl.





Jak mogą zmienić się raty? Wyliczenia portalu JakiKredyt.pl /

Zakupowe szaleństwo

Święta coraz bliżej. To oznacza, że galerie handlowe tłumnie odwiedzają osoby, które chcą zdążyć przedświątecznymi prezentami.



Wiele sklepów internetowych już teraz nie gwarantuje, że przesyłki dotrą do kupującego przed pierwszą gwiazdką.



Nowy tydzień to ostatni dzwonek na zakupy last minute, jeśli upominki planujecie wysłać do swoich najbliższych.