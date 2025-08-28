Stablecoiny pełnią funkcję cyfrowych walut, których wartość jest powiązana z tradycyjnymi aktywami – najczęściej walutami fiat, takimi jak dolar amerykański czy euro. Dzięki temu umożliwiają bezpieczne przechowywanie środków i ułatwiają szybkie płatności bez narażania użytkowników na wysoką zmienność charakterystyczną dla innych kryptowalut. Sprawdź, jak możesz to wykorzystać.
Stablecoiny to cyfrowe aktywa, których celem jest utrzymanie stałej wartości względem określonego punktu odniesienia. Najczęściej powiązane są z dolarem amerykańskim, ale występują również tokeny odzwierciedlające wartość euro, jena, a nawet złota.
Mechanizmy zapewniające stabilność kursu mogą być różne. Część stablecoinów opiera się na tradycyjnych rezerwach - emitent przechowuje równowartość wydanych tokenów w walutach fiat lub innych aktywach. Inne korzystają z zabezpieczeń w kryptowalutach lub z algorytmów regulujących podaż i popyt na tokeny w czasie rzeczywistym.
Do najczęściej wykorzystywanych stablecoinów należą:
- USDT (Tether),
- USDC (Circle),
Każdy z nich ma swoją specyfikę, ale łączy je dążenie do utrzymania wartości zbliżonej do jednego dolara amerykańskiego.
Stablecoin pełni wiele praktycznych funkcji w ramach ekosystemu kryptowalut. Jedną z najważniejszych jest przechowywanie wartości. W sytuacjach, gdy użytkownicy chcą wycofać się z rynku o dużej zmienności, ale jednocześnie nie chcą konwertować środków na tradycyjne waluty, stablecoiny pozwalają przeczekać okres niepewności bez ponoszenia opłat związanych z wypłatą.
Coraz większą popularność zdobywają także w płatnościach międzynarodowych. Dzięki technologii blockchain możliwe jest przesyłanie stablecoinów bez pośredników, z pominięciem banków i systemów clearingowych.
Czas realizacji transakcji jest krótki, a koszty często nieporównywalnie niższe niż w przypadku przelewów między krajami.
Stablecoiny są również powszechnie wykorzystywane na giełdach kryptowalutowych jako stabilna para wymiany. Umożliwiają szybką reakcję na zmiany cen i ułatwiają handel bez konieczności ciągłego wychodzenia do tradycyjnej waluty.
Oprócz funkcji płatniczej i zabezpieczającej stablecoiny znajdują zastosowanie w usługach zdecentralizowanych finansów (DeFi). Platformy oferujące staking, pożyczki czy pule płynności często opierają się na stablecoinach jako aktywach bazowych. W ten sposób użytkownicy mogą uczestniczyć w funkcjonowaniu protokołów DeFi przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji na zmienność.
W niektórych przypadkach stablecoiny stają się też akceptowaną formą płatności w sklepach internetowych czy firmach działających globalnie. Taka forma rozliczeń pozwala zachować przewidywalność wartości oraz unikać problemów związanych z tradycyjnymi przelewami walutowymi. Dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych operujących na rynkach międzynarodowych, oznacza to większą stabilność przy zawieraniu transakcji i planowaniu budżetów. Z kolei konsumenci mogą szybciej i taniej realizować płatności, bez konieczności przewalutowania środków czy oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Stablecoiny stają się więc atrakcyjną alternatywą wobec tradycyjnych metod płatniczych, łącząc zalety kryptowalut z brakiem ich typowej zmienności.
Dzięki stablecoinom możliwe jest szybkie przesyłanie środków, handel w środowisku o ograniczonej zmienności, a także uczestnictwo w nowoczesnych usługach finansowych opartych o blockchain.
W miarę rozwoju cyfrowej infrastruktury stablecoiny mogą odegrać coraz większą rolę w codziennym funkcjonowaniu użytkowników - zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.