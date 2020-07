​Rząd przyjął założenia do projektu przyszłorocznego budżetu. Według planów, wzrost PKB w 2021 roku ma wynieść 4 proc., a inflacja - 1,8 proc. Płaca minimalna ma wzrosnąć do 2800 zł brutto. To mniejsza kwota, niż obiecywano przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, jednak zmiany są związane z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

REKLAMA