Rosjanie chcą sprzedawać Europie głównie Niemcom jeszcze więcej gazu. W tym właśnie celu chcą dokończyć za rok rozbudowę gazociągu Nord Stream przez Bałtyk. Amerykanie grożą sankcjami przeciwko firmom z zachodu Europy, które będą współpracować przy realizacji projektu i oferują Europie swój gaz skroplony, który na razie płynie w zbiornikach statków do Wielkiej Brytanii i do Polski. Władimir Putin kusi więc Zachodnią Europę stałymi dostawami i wspólnymi interesami surowcowymi. A Donald Trump powtarza, że zwłaszcza Niemcy zamierzają popaść w uzależnienie od rosyjskiego surowca, jednocześnie oferując swój gaz i stawiając za przykład Polskę, która już go kupuje.

