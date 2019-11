Gigantyczna kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK nakazał zapłacić 172 mln zł grzywny koncernowi Engie Energy za zaangażowanie w budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Jeszcze nigdy urząd nie decydował się na tak bolesną karę.

Miejsce budowy Nord Stream 2 w Rosji / Alexander Demianchuk / PAP/ITAR-TASS

Formalnie kara jest za nieudzielenie informacji. W grudniu 2015 roku rosyjski Gazprom oraz pięć innych spółek, w tym francuska, szwajcarska i holenderskie, złożyły w UOKiK wniosek o zgodę na stworzenie spółki finansującej budowę gazociągu Nord Stream 2 z Rosji, po dnie Bałtyku do Niemiec. Musieli o zdanie zapytać Polskę.

UOKIK dał czerwone światło - po czym okazało się, że wspomniane koncerny i tak zbierają pieniądze na Nord Stream 2.

Wyglądało to na obejście tak naprawdę prawa. Wszczęliśmy postępowanie antymonopolowe. Później postawiliśmy im zarzuty - mówił prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Jak dodał, Urząd poprosił o informacje, a francuski Engie to zignorował. Formalnie za to właśnie jest ta kara. Formalnie. Nieformalnie - Urząd próbuje w ten sposób blokować groźny rosyjski gazociąg.

Wśród przeciwników Nord Stream 2: Polska i USA

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej prowadzącej przez Bałtyk: z rosyjskiej Ust-Ługi do Greifswaldu w Niemczech, o mocy przesyłowej sięgającej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie.

Wraz z uruchomieniem Nord Stream 2 - który miał być gotowy do końca tego roku - Rosja zamierzała znacznie ograniczyć przesyłanie gazu tranzytem rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

Przeciwne budowie gazociągu są m.in.: Polska, kraje bałtyckie, Ukraina i Stany Zjednoczone.