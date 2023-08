Lipiec przyniósł kolejne podwyżki na rynku obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych OC. Raport ubezpieczeniowy RMF FM i Rankomat.pl pokazuje, że przeciętna polisa kosztuje teraz średnio 518 złotych. To o 4,9 proc. więcej niż przed rokiem. To oznacza, że wojna cenowa na rynku przeszła do historii - pokonała ją inflacja.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Najtańsze ubezpieczenia samochodowe mieliśmy w Polsce pod koniec ubiegłego roku. Od tego czasu widzimy zauważalny wzrost cel. Rosną bowiem koszty napraw samochodów, a firmy ubezpieczeniowe mają coraz mniejsze środki, by na tym biznesie tracić. Wzrost ceny OC - porównanie danych z lipca 2023 i lipca 2022 / RMF FM W najbliższej przyszłości bardzo prawdopodobne są kolejne podwyżki - prognozuje Kamil Sztandera, ekspert do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych w Rankomat.pl. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że obecnie średnia wartość szkody wynosi obecnie 8800 złotych, czyli o 15 procent więcej niż przed rokiem. Dodatkowo rosną koszty w warsztatach - dodaje. Wzrost cen OC dotyka wszystkich kierowców, ale najbardziej młodych, którzy od niedawna mają prawo każdy i nie mają jeszcze wypracowanych zniżek - mówi Sztandera. W ocenie towarzystw ubezpieczeniowych ryzyko spowodowania szkody przez takich kierowców jest wyższe, niż w przypadku bardziej doświadczonych - tłumaczy. Znaczenie ma także to, gdzie kierowca mieszka. Ceny OC w poszczególnych województwach / RMF FM Najwyższe ceny ubezpieczeń można zaobserwować na Pomorzu, Mazowszu i Dolnym Śląsku, a także w województwie zachodniopomorskim. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że statystycznie to tam jeżdżą najdroższe i najnowsze samochody, których naprawa jest najbardziej kosztowna. Ubezpieczyciele to widzą w rachunkach z warsztatów, które muszą pokrywać. Warto zauważyć, że na Pomorzu cena OC sięgnęła właśnie dawno niewidzianej kwoty 600 złotych. Niedługo tę barierę przebiją i inne województwa. Ceny OC z ostatnich kilkunastu miesięcy / RMF FM Surowe kary za brak OC Choć ubezpieczenia OC są coraz droższe, a i inflacja coraz mocniej nam doskwiera, to nie warto próbować na tym oszczędzać, unikając płacenia. Każdy dzień przerwy w OC zostanie zarejestrowany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a na nas zostanie nałożona bardzo wysoka kara. Obecnie za choćby jeden dzień spóźnienia w wykupieniu OC kara wynosi 1440 złotych (za 1-3 dni spóźnienia). Jeżeli spóźnimy się od 4 do 14 dni to kara wynosi 3600 złotych, a za 15 lub więcej dni - aż 7200 złotych.