Pierwsze dni sierpnia na detalicznym rynku paliw przyniosły zauważalny wzrost cen na stacjach. "Niestety, to dopiero początek niekorzystnych dla kierowców zmian i w najbliższych dniach tankowanie będzie jeszcze droższe" - podał portal e-petrol.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdaniem analityków, w nadchodzącym tygodniu skala podwyżek na stacjach może być podobna do tych, jakie miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia. Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 6,62-6,76 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,43-6,57 zł/l dla diesla i 2,77-2,84 zł/l dla autogazu.



Analitycy e-petrol.pl zauważają, że notowania ropy Brent utrzymują się w rejonie trzymiesięcznych maksimów, europejskie kontrakty terminowe na olej napędowy są na najwyższym poziomie od stycznia tego roku, a do tego obserwujemy osłabienie złotego w relacji do dolara, dlatego podwyżki na stacjach paliw nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

Zaskakująca stabilizacja cen na hurtowym rynku paliw

Z kolei na hurtowym rynku paliw początek sierpnia przyniósł zaskakującą stabilizację cen. Notowania 95-oktanowej benzyny w rafineriach są obecnie nawet poniżej poziomów z poprzedniego piątku. Aktualnie metr sześcienny tego paliwa jest przez producentów wyceniany średnio na 5378,40 zł i jest to cena o 5 zł niższa od tej sprzed tygodnia. Olej napędowy w tym samym okresie podrożał o 1,40 zł i kosztuje w rafineriach średnio 5236,00 zł za metr sześcienny.



Taka stabilizacja w oficjalnych cennikach producentów, przy rosnących notowaniach diesla w Europie, jest na pewno wyzwaniem dla importerów, a warto pamiętać, że co trzeci litr oleju napędowego zużywany w Polsce jest sprowadzany z zagranicy - wskazuje e-petrol.pl.



Zwracają oni uwagę, że na stacjach paliwa drożeją od kilku tygodni, a w ostatnich dniach ta zwyżkowa tendencja przyspieszyła. Cena 95-oktanowej benzyny aktualnie wynosi średnio 6,61 zł/l i jest o 7 groszy wyższa w porównaniu z końcem lipca. Olej napędowy podrożał o 8 groszy do poziomu 6,42 zł/l. Koszt tankowania autogazu, podobnie jak tydzień temu, wynosi 2,79 zł/l.