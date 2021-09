Urząd Regulacji Energetyki podał nowe stawki opłaty mocowej, które będą obowiązywały od 2022 roku. Wyniosą od 2,37 do 13,25 zł netto za miesiąc. To oznacza, że do naszych rachunków - które i tak prawdopodobnie pójdą w górę - dorzucimy kolejnych kilka złotych.

