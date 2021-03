W polskim biznesie panuje równość płci. Najnowsze dane o udziale kobiet w różnych grupach zawodowych wskazują, że w Polsce na stanowiskach menedżerskich pracuje niemal tyle samo kobiet, co mężczyzn. To nie tylko europejski, ale światowy ewenement, chociaż kiedy przyjrzymy się sprawie bliżej, okaże się, że chociaż jest mnóstwo kierowniczek i sporo dyrektorek, to prezeska wciąż stanowi unikat.

REKLAMA