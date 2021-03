Mądre, kreatywne i ciekawe świata niepokorne nonkonformistki. W tych kilku słowach można zawrzeć, jakie były (są) kobiety, które znacząco wpłynęły na losy świata nauki, polityki, mody czy literatury. Nie o każdej z nich usłyszycie w szkole, nie każda za swoją pracę została nagrodzona, nie wszystkie były uwielbiane i podziwiane z życia. Każda jednak odcisnęła znaczący ślad i pokazała, że warto podążać za marzeniami, być odważnym i zdeterminowanym.

Margaret Thatcher 1925 - 2013

Margaret Thatcher / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Brytyjska polityk, która poprzez swoje decyzje polityczne i sposób sprawowania władzy, nazwana została Żelazną Damą. I jak to z politykami bywa, jedni ją kochali, inni nienawidzili. Część Brytyjczyków uważała, że uratowała Wielką Brytanię przed ekonomiczną zapaścią, ale byli też tacy, którzy twierdzili, że poprzez wprowadzone reformy gospodarcze, zrujnowała życie milionom pracowników.

Margaret Thatcher przeszła do historii w 1975 roku, gdy została przywódczynią Partii Konserwatywnej, a cztery lata później premier Wielkiej Brytanii.

Słynęła z radykalnych i kontrowersyjnych poglądów. Była w mniejszości, gdy jako parlamentarzystka zagłosowała za dekryminalizacją kontaktów homoseksualnych. Opowiadała się za legalizacją aborcji i ułatwieniami w procedurze rozwodowej. Sprzeciwiała się zniesieniu kary śmierci.

Thatcher została zmuszona do odejścia z urzędu w 1990 roku. Była jednak najdłużej sprawującym nieprzerwanie urząd premiera szefem państwa.

O jej życiu i karierze politycznej powstał biograficzny film "Żelazna Dama" z Meryl Streep w roli tytułowej.

Virginia Apgar 1909 - 1974

Nazwisko doskonale znane wszystkim posiadającym potomstwo. Amerykańska lekarz medycyny, która stworzyła pierwszą w historii metodę oceny stanu noworodka po przejściu do życia poza macicą: "Skala Apgar". Była pierwszą kobietą, która zdobyła profesorski tytuł na Columbia University of Phisicians and Surgeons.

Początkiem odkryć młodej studentki medycyny były nauki na wydziale Anestezjologii, gdzie Apgar badała, jaki wpływ na dziecko ma znieczulenie podawane matce podczas porodu.

Swoje obserwacje zaprezentowała po raz pierwszy w 1952 roku na spotkaniu naukowym, a rok później je opublikowano. W międzynarodowym środowisku lekarskim metoda Apgar budziła jednak początkowo opory. Została mimo wszystko zaakceptowana i do dzisiaj używana jest na całym świecie.

Maria Skłodowska-Curie 1867 - 1934

Maria Skłodowska- Curie / Archive Pics / Alamy Stock Photo / PAP

Pierwsza kobieta, która dostała Nagrodę Nobla i pierwsza osoba, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie. To ona "wymyśliła" nazwę promieniotwórczość, badając (w ślad za innym francuskim naukowcem) właściwości soli uranu samorzutnie wysyłających nieznane dotąd promieniowanie. Wraz z mężem Pierrem badali istnienie nowego pierwiastka, a potem, jak się okazało, nie jednego a dwóch. Po wielu testach, eksperymentach i badaniach odkryli polon i rad.

Skłodowska-Curie była nad wyraz skromną kobietą. Po swoim wielkim odkryciu i po przyznaniu Nobla, za wszelką cenę unikała rozgłosu, obiadów na swoją cześć i zagranicznych, dobrze płatnych prelekcji. Skupiała się przede wszystkim na nauce, także po tragicznej śmierci męża.

JK Rowling 1965 - ...

JK Rowling / NEIL HALL / PAP/EPA

Kobieta, która w dziedzinie literatury pozostawiła bliznę w kształcie błyskawicy! Nikomu nie trzeba przedstawiać autorki, która dała światu jedną z najbardziej lubianych postaci literackich. Mowa oczywiście o Harrym Potterze. Rowling miała na początku jednak spore problemy z wydaniem książki (dziś trudno w to uwierzyć). Jednak od czasu publikacji, seria przygód małego magika stała się jedną z najbardziej poczytnych w dziejach literatury, a młodym gwiazdom - Emmie Watson i Danielowi Radcliff’owi przyniosła ogromną popularność.

JK Rowling to pierwsza w świecie powieściopisarzy miliarderka.

Amelia Earhart 1897 - 1937

Amelia Earhart / PF-(aircraft) / Alamy / PAP

Wzór do naśladowania emancypujących się Amerykanek. Sławę przyniósł jej samotny przelot nad Atlantykiem. Zrobiła to jako pierwsza kobieta na świecie.

Amelia Earhart lotnictwem zafascynowała się, mieszkając u siostry w Toronto. Zdobyła wówczas kwalifikacje pielęgniarki i pomagała żołnierzom wracającym z frontu z Europy. Poznała wielu pilotów i tak zaczęła się jej miłość do skrzydeł.

20 maja 1932 roku wsiadła do eleganckiej maszyny firmy Lockheed Vega 5B w Harbour Grace na Nowej Funlandii i wyruszyła w stronę Paryża. Taki był cel podróży. Niestety pogoda i błędy w nawigacji poniosły Earhart do Irlandii Północnej. Szczęśliwie udało się jej posadzić maszynę na pastwisku pod Derry.

Jeden z tamtejszych mieszkańców zapytał, skąd przyleciała. Amelia Earhart zgodnie z prawdą odpowiedziała, że z Ameryki, no co chłop złapał się za głowę i stwierdził, że kobieta postradała zmysły.

Coco Chanel 1883 - 1971

Coco Chanel / UPPA/Photoshot / PAP/Photoshot

Ikona stylu, która zrewolucjonizowała świat mody. Wylansowała proste, minimalistyczne fasony, pozbawione ozdób suknie, golfy, sportowe kroje i fryzury "na pazia". Kobiety pokochały jej legendarną "małą czarną" i jedyną tolerowaną przez Chanel biżuterię - perły. Postać na wskroś kontrowersyjna, słynąca z bogatego życia towarzyskiego i licznych romansów, między innymi z księciem Dmitrem Romanowem czy niemieckim szpiegiem, współpracownikiem Goebbelsa. Według jednego z biografów, Coco Chanel kolaborowała z Abwehrą

Gigantyczny finansowy sukces przyniosły jej autorskie perfumy Chanel No.5.

Melanie Gaydos 1997 -...

25-letnia modelka, która ze swojej choroby genetycznej uczyniła atut. Kobieta cierpi na dysplazję ektodermalną, która objawia się zniekształconą twarzą, nieprawidłowo wykształconymi zębami, włosami i skórą. Dzięki swojemu uporowi i pokorze, w świecie modelingu zaszła naprawdę daleko. Pozuje dla największych nazwisk w tym środowisku, między innymi dla Alexandra Mcqeen’a.

O sobie mówi tak: Przez całą swoją karierę starałam się dokonywać wyborów, by ludzie zrozumieli, że jestem poważną modelką, a nie tylko unikalną twarzą.

Marry Anning 1799 - 1847

Jeśli drążycie pochodzenie człowieka i jego ewolucję, to nazwisko znać powinniście. Anning to pierwsza i bodajże najmłodsza paleontolog w historii. To właśnie jej odkrycia zmieniły sposób myślenia o genezie naszego gatunku. Anning jako dwunastolatka znalazła szczątki dinozaura. Jej pracą, późniejszymi badaniami i wnioskami inspirował się sam Karol Darwin, ale niestety, w swojej słynnej książce "O pochodzeniu gatunku" zapomniał wspomnieć o pomocy Marry.

Po śmierci została doceniona przez Londyńskie Towarzystwo Geologiczne, a w 2010 roku trafiła na listę dziesięciu kobiet, które wpłynęły na historię nauki.

Anette Kellerman 1886 - 1975

Pionierka wodnego baletu. Trendsetterka mody plażowej. W wieku dwóch lat okazało się, że mała Kellerman jest niepełnosprawna i do siódmego roku życia musiała nosić ciężkie ortezy. Aby wzmocnić nogi, któregoś dnia wzięła kąpiel w Cavill’s Bath. Jej nogi zareagowały w wodzie natychmiast i jak się potem okazało, stały się jednym z jej największych atutów fizycznych. W wieku 16 lat Annette zdobyła bowiem rekord świata w pływaniu na 100 metrów kobiet.

Kellerman wypowiedziała też wojnę ortodoksyjnej modzie, nakazującej kobietom ubieranie na plażę czegoś w rodzaju luźnych sukni i pantalonów. Dbano wówczas mocno o morale, nawet na plaży. To właśnie Kellerman, wywołując powszechne oburzenie, przywdziała jako pierwsza kobieta na świecie, jednoczęściowy, przylegający ściśle do ciała, strój kąpielowy i tak zaprezentowała się nad wodą. Na tym jednak nie poprzestała. Założyła własną firmę szyjącą stroje kąpielowe, takie, których dziś żadna z kobiet nie powstydziłaby się przywdziać na tak zwany "plażing".

Rosalind Franklin 1920 - 1958

To między innymi dzięki Franklin wiemy o istnieniu podwójnej helisy DNA.

Historia uczy nas, że odkrycie struktury kwasu deoksyrobonuleinowego jest zasługą czterech osób, trzech mężczyzn i jednej kobiety. Najbardziej kojarzone i zapamiętane nazwiska to James D. Watson i Francis Crick. W historii odkrycia pominięto niestety zupełnie ogromny wkład pracy Rosalind Franklin.

Już jako mała dziewczynka fascynowała się światem przyrody, a w wolnym czasie, dla rozrywki rozwiązywała trudne zadania arytmetyczne. Rodzicom zgłaszała wątpliwości natury religijnej mówiąc: "Skąd wiemy, że Bóg to On a nie ONA?" Podczas swoich prac nad DNA budziła mieszane uczucia wśród męskiego zespołu. Była szorstka, energiczna i rzutka i zupełnie inna niż spokojnej natury naukowcy, skupieni nad mikroskopami. Dziewczyna z ADHD, dzisiaj tak o niej byśmy powiedzieli.