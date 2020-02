Sejm uchwalił razem z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od alkoholu sprzedawanego w butelkach o objętości do 300 ml - tzw. małpek oraz od słodzonych napojów. Teraz ustawa trafi do Senatu. W piątek na Wiejskiej odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy "o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów".

Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml - tzw. małpek oraz od słodzonych napojów / Rafał Guz / PAP

W piątek, w głosowaniu, posłowie odrzucili sześć - czyli wszystkie - poprawki zgłoszone przez opozycję.



Opozycja wnioskowała m.in. o przełożenie terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 (poprawka Lewicy). Nie przyjęto też poprawki Konfederacji przewidującej m.in. zaznaczanie na etykietach soków różnicy ceny wynikającej z wprowadzenia opłaty cukrowej.



Przyjęto natomiast poprawkę PiS, która wyłączała z opłaty cukrowej wyroby, w których na pierwszym miejscu w składzie jest mleko lub jego przetwory.



Za przyjęciem ustawy z poprawkami PiS głosowało 254 posłów, przeciwko było 169, 16 wstrzymało się od głosu.

Co się zmieni?

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Np. oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml "małpki" wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-proc.



Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.



Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 roku.