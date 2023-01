Stąd wezwanie giganta energetycznego do wykonawcy.

Jak poinformował Tauron, wezwanie obejmuje:

karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji;

karę umową za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych;

karę umowną za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu.

Roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów oraz zaspokojenia roszczenia wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace - poinformował Tauron.

Złożenie wezwania nie wyklucza dalszych mediacji w celu polubownego zakończenia sporu - zastrzegł Tauron. Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako pozostają obecnie w toku mediacji przy udziale Prokuratorii Generalnej, zaś mediacje te mają charakter niejawny.

Ponad 6 miliardów złotych i wiele problemów

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono - również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów - w końcu kwietnia 2022 roku. W sierpniu blok stanął na cztery tygodnie.

Pod koniec sierpnia 2022 roku Tauron poinformował, że naprawa leja została zakończona, ale nie przez wykonawcę bloku, a przez wprowadzonego przez Tauron wykonawcę zastępczego.

"Wykonawca Generalny, co wynika z zapisów kontraktu, w czasie trwania gwarancji na blok zobowiązany jest do usuwania wszystkich wad. Następnie może dochodzić poniesionych przez siebie kosztów, w przypadku, gdy wada nie powstała z winy wykonawcy. Zgodnie z kontraktem, Tauron wezwał Rafako do naprawy leja. Rafako przystąpiło do prac, odmówiło jednak ich wykonania w ramach kontraktu. Nie odniosło się też do prośby o określenie terminu zakończenia prac" - można było przeczytać w komunikacie Taurona.

Naprawa przez wykonawcę zastępczego zostało oprotestowane przez Rafako - zdaniem przedstawicieli tej spółki, opóźnienie kontraktu na blok wynika ze złej jakości węgla dostarczanego przez Tauron. Rafako domaga się przebadania próbek paliwa przez niezależnych ekspertów z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej pod koniec września prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki tłumaczył, że Tauron chciał wykonania naprawy leja w niezgodnej z kontraktem, uproszczonej technologii. Rafako - jak deklarował - był gotowe to zrobić, ale skutkowałoby to awarią gwarancji leja.

W październiku 2022 roku blok znowu przestał wytwarzać energię, bo konieczne było przeprowadzenie remontu awaryjnego związanego z odżużlaniem i odpopielaniem. Blok nie działał wówczas przez kilka dni.

Grupa Tauron rocznie wytwarza ponad 50 TWh energii elektrycznej, sieć dystrybucyjna Taurona dociera do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.