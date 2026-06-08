Ekonomiści banku Pekao opublikowali analizę, która może zaskoczyć wielu Polaków. Według ich wyliczeń, nasze wynagrodzenia liczone w euro nie tylko nadrobiły wieloletnie zaległości, ale wręcz wystrzeliły w górę. "W przeliczeniu na euro, płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę" – czytamy w ekspertyzie opublikowanej na platformie X.
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Eksperci podkreślają, że taki wzrost to nie tylko powód do dumy, ale także źródło nowych wyzwań. "Wydaje się, że tego przez lata brakowało. Wzrostowi płac w złotych towarzyszyła bowiem deprecjacja złotego i wynagrodzenia przeliczone na twardą walutę w zasadzie stały w miejscu. Klasie średniej brakowało konwergencji nominalnej" - zauważają ekonomiści Pekao.
Ich zdaniem, obecnie "Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą", co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.