Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące czasu pracy w krajach Unii Europejskiej. Wynika z nich, że Grecy i Cypryjczycy należą do najbardziej zapracowanych narodów Europy. Polacy również nie pozostają w tyle - pracujemy więcej niż wynosi średnia unijna. Jak wygląda mapa pracowitości w Europie?

Kto haruje, a kto się leniuchuje? Ranking zapracowanych narodów UE / Shutterstock

Polacy pracują ponad 45 godzin tygodniowo częściej niż średnia UE - aż 12,4 proc. z nas zostaje po godzinach.

Rekordzistami w długim tygodniu pracy są Grecy, Cypryjczycy i Maltańczycy.

Najkrótszy tydzień pracy mają Bułgarzy, Łotysze i Rumuni - tam nadgodziny to rzadkość.

Pracowici jak Grecy, wytrwali jak Polacy

Według najnowszego raportu Eurostatu, w drugim kwartale 2025 roku aż 10,8 proc. osób pracujących w wieku 20-64 lat w krajach Unii Europejskiej spędzało w pracy łącznie ponad 45 godzin tygodniowo. Choć wydaje się to dużo, są kraje, w których taki wymiar pracy jest normą dla jeszcze większej części społeczeństwa.

Prym w tej kategorii wiodą Grecy, gdzie aż 20,9 proc. pracujących spędza w pracy ponad 45 godzin tygodniowo. Tuż za nimi plasują się Cypryjczycy z wynikiem 16,6 proc. oraz Maltańczycy - 14,6 proc.

Polacy również często zostają po godzinach - 12,4 proc. z nas pracuje co najmniej 45 godzin tygodniowo, co lokuje nas wyraźnie powyżej średniej unijnej.

Gdzie się nie przepracujesz? Oto najkrótszy tydzień pracy w Europie

Gdzie się nie przepracujesz? Oto najkrótszy tydzień pracy w Europie

Na drugim biegunie zestawienia znalazły się Bułgaria, Łotwa i Rumunia. W Bułgarii jedynie 2,5 proc. pracujących spędza w pracy ponad 45 godzin tygodniowo. Na Łotwie odsetek ten wynosi 4,1 proc., a w Rumunii 5,9 proc. To kraje, w których długie godziny pracy są raczej rzadkością, a większość obywateli zachowuje bardziej umiarkowany balans między życiem zawodowym a prywatnym.

Standard: 20-44 godziny tygodniowo. Polska tuż za europejską czołówką

Najpopularniejszy wymiar pracy w Unii Europejskiej to od 20 do 44 godzin tygodniowo. Do tej grupy zalicza się aż 72,3 proc. wszystkich pracujących mieszkańców UE. W Polsce również najwięcej osób mieści się w tym przedziale.

Najwyższy odsetek ludzi pracujących w tym wymiarze odnotowano w Bułgarii (92,8 proc.), Rumunii (90,6 proc.) i na Łotwie (86,9 proc.). To właśnie tam model pracy "na pełen etat" bez nadgodzin jest najbardziej powszechny.

Najbardziej pracowici w UE / Michał Czernek / PAP

Standard: 20-44 godziny tygodniowo. Polska tuż za europejską czołówką

Nie wszyscy jednak chcą lub mogą pracować na pełen etat. W całej Unii Europejskiej 16,9 proc. osób w wieku 20-64 lat pracuje do 19 godzin tygodniowo. Najwięcej takich pracowników jest w Holandii (26,8 proc.), Danii (25,5 proc.) i Austrii (25,3 proc.). Praca w niepełnym wymiarze godzin jest tam popularna, co może świadczyć o lepszym dostosowaniu rynku pracy do potrzeb rodzin czy studentów.

Najmniej osób pracujących tak krótko znajdziemy natomiast w Rumunii (3,5 proc.), Bułgarii (4,6 proc.) i Grecji (6,1 proc.). Tam praca na część etatu wciąż jest rzadkością.

Polacy — bliżej południa niż północy Europy

Wyniki Eurostatu pokazują, że Polacy pod względem długości tygodnia pracy są bliżej południowoeuropejskiej czołówki niż krajów skandynawskich czy Beneluksu. Pracujemy więcej niż wynosi średnia unijna, choć do rekordów Greków czy Cypryjczyków jeszcze nam daleko.