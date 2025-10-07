Polski Alarm Smogowy przedstawił najnowszą analizę kosztów ogrzewania polskich domów. Wyniki nie pozostawiają złudzeń – gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym to dziś najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Sprawdziliśmy, ile kosztuje ogrzanie przeciętnego domu różnymi metodami i co się zmieniło na rynku w ciągu ostatniego roku.

Najtańsze ogrzewanie domu. Polski Alarm Smogowy ujawnia najnowsze wyliczenia / Shutterstock

Ogrzewanie domu w 2025 roku - kto płaci najmniej, a kto najwięcej?

Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował szczegółową analizę rocznych kosztów ogrzewania domów w Polsce, bazując na najnowszych cenach paliw i nośników energii z września 2025 roku. Eksperci PAS przyjrzeli się wydatkom na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w przypadku budynku o powierzchni 150 m², o średnim stanie ocieplenia, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.

Analiza nie pozostawia złudzeń. Najdroższym sposobem ogrzewania pozostaje kocioł olejowy - kosztuje aż 10 448 zł rocznie. Na drugim miejscu znalazły się kotły gazowe z kwotą 8 810 zł, a na trzecim - tzw. "kopciuch" na drewno, generujący roczne koszty na poziomie 8 631 zł. Ogrzewanie pelletem, które jeszcze kilka lat temu uchodziło za ekonomiczne i ekologiczne, dziś kosztuje już 8 022 zł rocznie.

Gruntowa pompa ciepła - lider oszczędności

Zdecydowanym liderem wśród rozwiązań grzewczych okazuje się gruntowa pompa ciepła połączona z ogrzewaniem podłogowym. Roczny koszt ogrzewania takiego domu wynosi zaledwie 4 532 zł lub 5 269 zł - w zależności od rodzaju pompy. To prawie dwukrotnie mniej niż w przypadku ogrzewania gazowego!

Nieco droższe, ale wciąż konkurencyjne, są kotły ekoprojektowe: na kawałki drewna (6 605 zł rocznie) oraz węglowe (5 580 zł rocznie). Jednak - jak podkreśla PAS - "najtańsze ogrzewanie to obecnie gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym; to koszt prawie dwukrotnie niższy niż ogrzewanie gazowe".

Ceny ogrzewania pod lupą - co się zmieniło w ciągu roku?

PAS zestawił także zmiany cen na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Ogrzewanie gazowe staniało o 7 proc., a węglowe aż o 10 proc. Niestety, w przypadku pelletu zanotowano podwyżkę o prawie 8 proc., a kawałki drewna podrożały o 7 proc. Koszty użytkowania pomp ciepła pozostały bez zmian, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjną opcją na tle rosnących cen innych paliw.

Ocieplenie domu to klucz do oszczędności

PAS zwraca uwagę na ogromny wpływ stanu ocieplenia budynku na koszty ogrzewania. "Ciekawie przedstawia się porównanie kosztów ogrzewania w domu bez ocieplenia (tzw. wampira energetycznego - zużycie ciepła na poziomie 200 kWh/rok/mkw) z domem o dosyć często spotykanym, średnim ociepleniu (10 cm ściany, 15 cm poddasze - zużycie ciepła na poziomie 120 kWh/rok/mkw). Im droższy typ ogrzewania, tym więcej oszczędności możemy się spodziewać. W przypadku ogrzewania gazowego jest to spadek kosztów aż o 4 tys. 608 zł, jeśli natomiast używamy kotła pelletowego zaoszczędzimy 4 tys. 691 zł rocznie" - podkreśla PAS.

Jak powstała analiza PAS?

Monitoring cen paliw stałych został przeprowadzony w dniach 22-25 września 2025 roku. Eksperci PAS odwiedzili po dwa składy opału w każdym województwie - łącznie 32 składy w różnych miejscowościach. Kalkulator kosztów ogrzewania PAS opracowano we współpracy z Porozumieniem Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).