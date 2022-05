"Ceny wyjazdów wakacyjnych będą w tym roku oscylować w granicach plus 20-25 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Henicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki i wiceprezes biura podróży "Itaka". "Bardzo dobrą decyzję podjęły te osoby, które zdecydowały się na rezerwację z dużym wyprzedzeniem" - podkreślił gość Krzysztofa Berendy.

Czy da się pojechać w tym roku na wakacje i nie zbankrutować? Oczywiście, że się da. To jest pytanie retoryczne, nie ma innego wyjścia, biura podróże są przygotowane do tego sezonu, aczkolwiek jest to już trzeci kolejny sezon, kiedy nie do końca jesteśmy w stanie określić i przewidywać, jaki dokładnie ten sezon będzie, mając na uwadze, jak wiele od nas w tym roku nie zależy - zaznaczył Henicz.

Inflacja rośnie, wszystko drożeje. Główny Urząd Statystyczny podaje, że wycieczki zagraniczne podrożały o 12 proc. Myślę, że to są za optymistyczne dane. Ceny wyjazdów wakacyjnych będą w tym roku oscylować w granicach plus 20-25 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu - podał gość RMF FM. Bardzo dobrą decyzję podjęły te osoby, które zdecydowały się na rezerwację z dużym wyprzedzeniem, ponieważ kilka miesięcy temu ceny były wyższe o ok. 8-9 proc., a w tej chwili cały czas idą do góry - dodał.

Które kierunki wybrać, aby było najtaniej i najlepiej? Czyli to, co lubimy najbardziej, jak najmniejsze koszty, jak najlepsze warunki. Relacja jakości do ceny w Turcji jest wyjątkowa. Nie przez przypadek Turcja jest jednym z najbardziej popularnych kierunków, wybieranych przez Polaków - mówił Henicz.

Tu się nic nie zmieniło, to jest Turcja, to jest Grecja, to jest Hiszpania, to jest Egipt. To są te kierunki, które Polacy najchętniej kupują. W tych krajach też jest inflacja, może nie jest tak bardzo galopująca jak w Polsce, aczkolwiek Turcja jest skrajnym przykładem, bo tutaj inflacja jest zdecydowanie wyższa niż u nas - powiedział wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej.