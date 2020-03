Rada Nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki ze skutkiem od 1 czerwca 2020 r. - poinformowała w piątek spółka. Wcześniej prezes Grupy PZU Paweł Surówka zrezygnował ze stanowiska, bez podania przyczyn - to on był twórcą strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”.

Były prezes PZU Życie Paweł Surówka podczas konferencji / Jacek Turczyk / PAP

Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę o powołaniu Małgorzaty Kot w skład Zarządu spółki ze skutkiem od 1 czerwca 2020 roku" - poinformowała w komunikacie w nocy z czwartku na piątek spółka.

Kot jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej - "Akademia Profesjonalnego Coacha".



W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia, PZU i HDI Asekuracja TU. Od 2012 roku związana z TUiR Allianz Polska



W czwartek po godz. 22.30 spółka poinformowała o zmianach w zarządach PZU i PZU Życie.



Ze stanowiska zrezygnował prezes PZU Paweł Surówka, który szefował spółce przez trzy lata, wcześniej był prezesem PZU Życie i członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje.



Ponadto, rezygnację z funkcji członka zarządu PZU Życie złożył Roman Pałac, do niedawna prezes tej spółki.



W kolejnym komunikacie PZU poinformowało, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu Beaty Kozłowskiej-Chyły do zarządu PZU, powierzając jej pełnienie funkcji prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania zgody KNF rada powierzyła Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa PZU.



PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.



Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Zysk netto grupy PZU za 2019 r. wyniósł 3 mld 295 mln zł.