​Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna wynosi 4,50 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. / Shutterstock

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,5 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,6 proc. w skali rocznej" - podał w środę Narodowy Bank Polski w komunikacie.

To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.

Przypomnijmy tegoroczne zmiany:

o 0,5 pkt proc. do 5,25 proc. — 8 maja

o 0,25 pkt proc. do 5 proc. — 3 lipca

o 0,25 proc. do 4,75 proc. — 4 września

Obniżki stóp procentowych wchodzą w życie od czwartku.

Kolejna obniżka stóp procentowych cieszy przede wszystkim kredytobiorców, bo oznacza niższe koszty pożyczania pieniędzy. To o kilkadziesiąt, a czasem nawet p kilkaset złotych mniejsze raty miesięczne przy spłacie kredytu. Dla przykładu: przy kredycie na pół miliona złotych na 30 lat rata spadnie o 80 złotych.

Warto jednak pamiętać, że ci, którzy oszczędzają, w związku z decyzją RPP mniej zyskają na odsetkach.