Podniesiona zostanie wysokość spadków i darowizn, od których nie trzeba odprowadzać podatku. W czwartek Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. Największe "poluzowanie" dotyczy przekazywania pieniędzy między członkami dalszej rodziny. Sporą ulgę zyskają także osoby żyjące w nieformalnych związkach.

Nie zmienią się stawki przy spadkach i darowiznach między dziećmi, rodzicami, rodzeństwem i dziadkami. W tych przypadkach dalej można bez podatku przekazywać nieograniczone kwoty, o ile dopełni się formalności - zaznacza nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.

Zmiany przegłosowane w Sejmie

Do tej pory teściowi, teściowej, zięciowi albo synowej - czyli tak zwanej pierwszej grupie podatkowej - można było przekazać bez podatku 36 tysięcy złotych. Teraz ta kwota rośnie do 108 tysięcy.

Bardzo ważna zmiana dotyczy także spadków i darowizn wśród osób formalnie niepowiązanych. Co to oznacza?

"Mówiąc wprost. Jeżeli chcę przekazać dziewczynie, albo narzeczonej pieniądze, to do tej pory bez podatku i zgłoszenia mogłem to zrobić do kwoty 18 tysięcy złotych. Teraz będę mógł przekazać nawet 54 tysięcy złotych" - wylicza dziennikarz RMF FM.

Co przegłosowali posłowie?

W czwartek Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną, nowelizującą kilkanaście ustaw. Wśród zmian wprowadzanych ustawą jest m.in. podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn.

Zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.