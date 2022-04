Prawie co czwarty Polak na organizację tegorocznych świąt wielkanocnych zamierza wydać od 200 do 400 zł, co piąty chce przeznaczyć na ten cel od 400 do 600 zł – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Opinii RMF. Tymczasem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE przekazuje, że za koszyk wielkanocnych produktów w tym roku będziemy musieli zapłacić o ponad 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP Nie jest łatwo oszacować, ile pieniędzy wydamy na organizację świąt wielkanocnych w tym roku, choćby z uwagi na rosnącą inflację i długo wyczekiwane poluzowanie obostrzeń pandemicznych. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Opinii RMF, najwięcej osób - 24 proc. - deklaruje, że planuje przeznaczyć na ten cel kwotę od 200 do 400 złotych. Od 400 do 600 zł na organizację tegorocznych świąt planuje przeznaczyć 21 proc. ankietowych. 10 proc. badanych zamierza na ten cel wydać od 800 do 1000 zł, 9 proc. - od 600 do 800 zł, 7 proc. - powyżej 1000 zł, a 5 proc. - do 200 zł. / RMF FM Z badania wynika także, że wydatków na organizację świąt wielkanocnych w tym roku nie planuje 2 proc. z nas. 23 proc. ankietowanych jeszcze nie zdecydowało, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Ankieta Ile pieniędzy w tym roku przeznaczysz na organizację świąt wielkanocnych? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Ile pieniędzy w tym roku przeznaczysz na organizację świąt wielkanocnych? Do 200 zł 0% 200 - 400 zł 34% 400 - 600 zł 0% 600 - 800 zł 0% 800 - 1000 zł 33% Powyżej 1000 zł 0% Nic nie wydam 33% Trudno powiedzieć 0%

głosów: 3 Koszyk wielkanocnych produktów droższy o ponad 5 proc. Za koszyk wielkanocnych produktów w tym roku zapłacimy o 5,1 proc. więcej niż w 2021 roku - poinformowało Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Podwyżki to efekt m.in. wzrostu cen energii i paliw na skutek wojny w Ukrainie - dodano. Pomimo obniżenia stawek VAT na produkty spożywcze, w okresie tegorocznych świąt wielkanocnych za chleb zapłacimy średnio o 7,8 proc. więcej niż rok temu, za sól o 6,2 proc. więcej, a za chrzan o 7,2 proc. - wynika z analizy tegorocznego koszyka wielkanocnego. Jak wskazano, w wielkanocnym koszyku znalazły się: dwa jajka, 100 g kiełbasy, 300 g chleba, 40 g chrzanu, 10 g soli i 100-gramowy zając z czekolady. "Obok cen za chleb, sól i chrzan, najbardziej od zeszłego roku wzrosła cena jaj - aż o 10,7 proc. Nieco mniejsza różnica dotyczy czekolady - 3,1 proc. oraz wędlin - 0,9 proc." - stwierdzili ekonomiści CASE. Ekspert Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Adam Śmietanka zwrócił uwagę, że tegoroczne święta wielkanocne będą inne niż w zeszłym roku, ponieważ na początku 2021 roku gospodarki dopiero wychodziły z kryzysu związanego z pandemią Covid-19, a ceny pozostawały dość stabilne. Dodał, że obecnie szereg czynników, jak np. zwiększony popyt czy wojna w Ukrainie powoduje bardzo istotny wzrost cen produktów spożywczych na całym świecie. "Do tego dochodzi także istotny wzrost cen energii i paliw - te ostatnie rosły w ostatnim czasie na polskich stacjach nawet o 25 proc. miesiąc do miesiąca" - zaznaczyli ekonomiści. Co się znajdzie w koszyczku wielkanocnym? Tradycyjnie prawie wszyscy, którzy planują święconkę, włożą do koszyczków wędlinę (93 proc.), jajko (91 proc.), chleb (89 proc.), sól (88 proc.), figurkę baranka (73 proc.), kawałek ciasta (61 proc.) oraz zielone gałązki bukszpanu, bazi lub borówek (60 proc.). Niektórzy zamiast zwykłych jajek deklarują poświęcenie jajek czekoladowych (18 proc.). Wśród figurek wkładanych do koszyczka najczęściej wybierany jest baranek (73 proc.). Nieco rzadziej jest to zajączek (28 proc.) lub kurczątko (17 proc.). Figurki będą z lukru, masła, czekolady, marcepanu, a czasami będą gipsowe, słomiane czy plastikowe. / RMF FM Zobacz również: Inflacja w USA najwyższa od 1981 roku

