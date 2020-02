Jest już gotowy projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu. "Jeszcze dziś skieruję go do zespołu programowania prac rządu, co rozpocznie ścieżkę legislacyjną" - powiedział dziennikarzom RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

REKLAMA