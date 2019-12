Od 1 stycznia 2020 r. taryfa na gaz dla gospodarstw domowych największego polskiego dostawcy - PGNIG Obrót Detaliczny - spadnie o 2,9 proc. Prezes URE zatwierdził we wtorek nową taryfę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Malwina Zaborowska / RMF FM

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, ceny gazu dla gospodarstw domowych spadną, natomiast stawki opłat abonamentowych pozostaną na niezmienionym poziomie. Według URE, dla przeciętnego odbiorcy oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu o 2,6 proc., zarówno dla odbiorców używających gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energi - wskazał regulator.



Nie zmienią się na razie opłaty dystrybucyjne największego dystrybutora gazu - Polskiej Spółki Gazownictwa. "Taryfa tej spółki na razie nie zmieni się, postępowanie administracyjne w tej sprawie jest w toku" - poinformowało URE.



Według szacunków regulatora, w sumie spadek rachunków dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z oferty PGNIG OD, wyniesie średnio ok. 1,8 proc. w przypadku gazu wysokometanowego. URE wskazało, że spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, czyli ogrzewających gazem także mieszkania, którzy średnio zapłacą 5 zł miesięcznie mniej.

Co z cenami prądu?

Prezes URE podjął też decyzję w sprawie przyszłorocznych taryf na energię głównych dostawców prądu. Zatwierdził jedynie taryfę Tauronu Sprzedaż, nie zgodził się z kolei na propozycję trzech innych sprzedawców prądu. Oznacza to, że trzej sprzedawcy od 1 stycznia muszą stosować taryfy z 2018 roku, a rachunki klientów spółki Tauron wzrosną o 12 procent.