Podwyżki cen prądu, podwyżki cen alkoholu i papierosów oraz brexit, czyli wychodzenie Brytyjczyków z Unii Europejskiej. To tematy gospodarcze, które mogą zdominować nadchodzący nowy tydzień.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Najważniejsze dla nas zapewne będzie to, ile zapłacimy w przyszłym roku za prąd.

We wtorek Urząd Regulacji Energetyki ma podjąć decyzję w sprawie przyszłorocznych podwyżek cen prądu. Jak ujawniliśmy, pierwotnie spółki energetyczne takie jak PGE, Energa, Enea i Tauron chciały nawet 40-procentowych podwyżek. Zobaczymy, na ile ostatecznie zgodzi się URE.

W piątek natomiast czeka nas kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie mają tam ostatecznie decydować o tym, czy od nowego roku podniosą akcyzę na alkohol i papierosy o 10 procent. Paczka papierosów podrożeje średnio o 1 zł - 1,20 zł.

Poza tym ważna będzie Wielka Brytania.W czwartek odbyły się tam przyspieszone wybory parlamentarne, które wygrali konserwatyści. Pojutrze ten nowy parlament się zbierze. Premier Boris Johnson ma ogłosić, kiedy dokładnie i na jakich zasadach Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Do tej pory mówił, że ma to nastąpić do końca stycznia.