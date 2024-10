Polacy wciąż bardzo chętnie kupują stare samochody z Zachodu. Z najnowszych danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że we wrześniu br. zarejestrowano w Polsce 81 310 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych. Jest to o 16,2 proc. więcej niż rok temu w tym samym okresie. To piętnasty z kolei miesiąc wzrostu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Polacy sprowadzają auta z zagranicy Jaki jest średni wiek samochodu, który kupują teraz Polacy? Jakie marki cieszą się największą popularnością? Między innymi na takie pytania daje odpowiedź najnowszy raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak wynika z raportu, we wrześniu sprowadzono do Polski z zagranicy 81 310 używanych samochodów osobowych i dostawczych. Jest to o 16,2 proc. więcej niż w tym samym czasie rok temu. To także piętnasty z kolei miesiąc wzrostu. Autorzy raportu prognozują, że w całym 2024 roku Polacy sprowadzą do kraju ok . 940 - 960 tys. sztuk aut. Średni wiek importowanych aut Z danych wynika, że wiek importowanych aut ustabilizował się. Jak czytamy w raporcie, aktualnie samochód, który jest sprowadzany do Polski ma średnio 12 lat. Najpopularniejsze marki A w jakich markach najbardziej gustują Polacy? Okazuje się, że Volkswagen jest najchętniej sprowadzaną marką w kategorii samochodów osobowych, a w przypadku aut dostawczych - Renault. Najpopularniejszymi modelami są Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejsze jest niezmiennie Renault Master. Samar w swoim raporcie podkreślił też, że najważniejszym źródłem używanych pojazdów, które trafiają do Polski, pozostają Niemcy. Od naszych zachodnich sąsiadów sprowadzamy 52,4 proc. aut. Zobacz również: Putin będzie niezadowolony. Saudyjczycy doprowadzą do obniżek cen ropy

