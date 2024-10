Mieszkańcy warszawskich osiedli Włochy i Ochota w mailach do nas skarżą się na hałas. "Huk jest trudny do wytrzymania" – alarmują. Powodem jest remont pasa startowego na lotnisku Chopina.

"Piszę z prośbą w imieniu mieszkańców Ochoty. Od tygodnia nad najbardziej zamieszkałą częścią Ochota Szczęśliwice (ul. Włodarzewska, Maszynowa, Zadumana, Al. Jerozolimskie i okolice) latają prawie wszystkie samoloty z Okęcia: poranne, wieczorne i nocne. Huk jest już po tygodniu trudny do wytrzymania. Rano latają od 5:30, potem przerwa do 7:30 i tak w kolejnych porach dnia z intensywnością 1 samolot na 1,5 minuty" - napisała do RMF FM słuchaczka.

Jak dodała, mieszka w tym miejscu już kilka lat i nigdy nie było takiej sytuacji. "Czasem przy remontach pasów startowych, ale samolotów nie było tak dużo. Latają nam nisko nad dachami" - podkreśliła.

Jak informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który dziś wraz z wozem satelitarnym pojawił się na ul. Bakalarskiej w dzielnicy Włochy, hałas rzeczywiście jest tam odczuwalny.

Na miejscu nasz dziennikarz był około 6. W tym czasie startowało już kilkanaście samolotów. Stojąc przy jednym z bloków reporter RMF FM użył amatorskiego miernika poziomu hałasu. Gdy startowały te większe maszyny, wówczas poziom decybeli zbliżał się do ponad 70.

To jak - powiedział jeden z mieszkańców - bardzo słychać w mieszkaniach.

Ciężko się przyzwyczaić teraz, bo chyba zmienili pas, ale trochę jest to uciążliwe, szczególnie w weekend, jak się odpoczywa i ogląda telewizję. Myślę, że nasiliło się to 2-3 tygodnie temu - dodaje nasz rozmówca.

18 września rozpoczął się remont jednego z dwóch pasów startowych na warszawskim lotnisku Chopina.

Mieszkańcy takich dzielnic jak Ochota, Włochy, a nawet Bemowo czy Bielany do hałasu muszą się przyzwyczaić przynajmniej do połowy listopada.

Do tego tematu będziemy wracać.