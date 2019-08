Masz długi, a spłata kolejnych rat przysparza ci wielu problemów? Domowy budżet staje się coraz bardziej napięty i obawiasz się, że twoje zaległości finansowe wzrosną? Jeśli tak, najwyższy czas podjąć działanie. Nie obawiaj się - wystarczy, że uporządkujesz swoje finanse, aby krok po kroku odzyskać równowagę. Pomoże ci w tym harmonogram spłaty zadłużenia. Zobacz, jak go przygotować.

/ Materiały prasowe

Planowanie domowych finansów to pierwszy krok w stronę finansowej niezależności - kiedy wiesz, ile środków masz do dyspozycji i jakie czekają na ciebie wydatki, łatwiej jest rozplanować je tak, aby na nic nie zabrakło. Dlatego szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się kłopoty z pieniędzmi, warto trzymać rękę na pulsie i dysponować środkami świadomie. Twoim celem powinno być wówczas jak najszybsze uregulowanie zaległości, a dobry plan znacznie to ułatwi. Przygotuj go krok po kroku.

Krok 1: określ, ile masz

Zanim ustalisz harmonogram spłaty zadłużenia, musisz wiedzieć, jakie są twoje możliwości finansowe. Jak to zrobić?

1. Podlicz, ile pieniędzy uzyskujesz ze wszystkich źródeł. Weź pod uwagę przede wszystkim stałe źródła przychodu - tj. dochody z pracy czy świadczenia z ZUS.

2. Oblicz, ile wynoszą twoje standardowe wydatki każdego miesiąca. Podlicz przede wszystkim: wysokość opłat za mieszkanie / dom (czynsz, media), koszty przyjmowanych na stałe leków, a także wydatki na jedzenie czy domowe środki chemiczne. Dolicz również kwoty przeznaczane na ubrania, a także "na przyjemności", np. na wyjścia do kina, zakup kosmetyków czy też jedzenie na mieście.

3. Zobacz, ile pieniędzy zostaje ci po odliczeniu kosztów stałych. To kwota, która pozostaje ci na spłatę rat.

Krok 2: zastanów się, czy spłacić zobowiązanie szybciej

Jeśli po podliczeniu wszystkich przychodów i wydatków okazuje się, że pieniędzy jest niewystarczająco dużo, aby szybko uregulować zobowiązania, pomyśl, czy możesz coś z tym zrobić. Masz przed sobą dwie możliwości:

1) zwiększenie przychodu - być może jesteś w stanie podjąć dodatkową pracę na kilka godzin tygodniowo lub na weekendy?

2) zmniejszenie wydatków - o ile będzie ci trudno ograniczyć koszty stałe, o tyle wydatki dodatkowe można zredukować. Może warto np. zastąpić kawę z kawiarni tą parzoną w domu i zamienić drogie kanapki czy obiady na mieście samodzielnie przygotowywanymi posiłkami? To tylko przykład oszczędności, jakie możesz wygenerować niewielkim wysiłkiem.

Krok 3: skontaktuj się z wierzycielem / firmą windykacyjną

Kiedy już wiesz, na czym stoisz, czas na rozmowę w sprawie rozłożenia długu na raty. Sprawdź jednak, z kim powinieneś ją podjąć. Jeżeli bowiem twoje zobowiązania urosły, bardzo prawdopodobne jest, że wierzyciel zdecydował się na sprzedaż twojego zobowiązania podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji mogłeś stać się klientem firmy windykacyjnej, takiej jak np. Ultimo. Wówczas to właśnie z nią powinieneś się kontaktować, aby omówić szczegóły spłaty.

Firma windykacyjna wykazuje wobec swoich klientów duże zrozumienie. Dlatego nie musisz się obawiać: jeżeli nie stać cię na to, aby uregulować dług w pełnej wysokości jednorazowo, możesz go rozłożyć na raty.

Krok 4: ustal harmonogram spłaty długu

Z obsługującą cię firmą windykacyjną możesz się skontaktować np. telefonicznie lub przez Internet. W ten sposób szybko dowiesz się, z jaką sumą konkretnie zalegasz (do wysokości zobowiązania mogły zostać doliczone np. odsetki za zwłokę), a następnie uzgodnisz nowy harmonogram spłaty długu . Wysokość raty dostosuj do swoich możliwości finansowych. Pamiętaj przy tym, że im szybciej spłacisz zobowiązanie, tym wcześniej uwolnisz się od niego i odzyskasz spokój. Wówczas będziesz mógł odbudować pozytywną historię kredytową i patrzeć w przyszłość bez obaw.

Krok 5: pomyśl o finansowej przyszłości

Gdy już wiesz, ile i przez jak długi czas będziesz spłacać, warto pomyśleć, co zrobić, aby uniknąć takich finansowych problemów w kolejnych latach. Żeby twoje finanse stały się bardziej stabilne:

1. monitoruj swoje wydatki każdego miesiąca - w ten sposób będzie ci łatwiej ograniczyć zbędne koszty. Staną się widoczne jak na dłoni;

2. stwórz krok po kroku poduszkę finansową, a więc zbierz kwotę, która zabezpieczy cię na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub innych trudnych sytuacji (np. utraty pracy czy choroby). Nawet odkładając niewielką kwotę każdego miesiąca, szybko zobaczysz efekty;

3. uważnie podejmuj decyzje o zaciąganiu nowych zobowiązań finansowych - czasem warto odłożyć sumę potrzebną np. na zakup nowego sprzętu niż brać go na obciążone dodatkowymi kosztami raty.

Rozważne podejście do finansów sprawi, że w krótkim czasie uwolnisz się od długów i zabezpieczysz się przed wpadaniem w nie na przyszłość.

Nie zapominaj również o tym, że nowy harmonogram spłaty to zobowiązanie, z którego należy się wywiązać. Oznacza to, że musisz terminowo regulować kolejne raty. A jeśli po drodze pojawią się kolejne problemy, jak najszybciej skontaktuj się i ustal, jak je rozwiązać. W ten sposób sprawę zawsze rozwiążesz polubownie - bez obaw o proces sądowy czy wizytę komornika.