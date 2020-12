Po 79 godzinach niedostępności ING przywróciło moduły Makler w bankowości internetowej Moje ING oraz w aplikacji mobilnej ING Makler Mobile - poinformował ING Bank Śląski.

W sobotę o godz. 23.45 przywróciliśmy dostępność modułów Makler w bankowości internetowej Moje ING oraz w aplikacji mobilnej ING Makler Mobile. Oznacza to, że system maklerski już działa i można się do niego logować - poinformował bank na swojej stronie internetowej.

Rzecznik prasowy ING Piotr Utrata poinformował, że moduły Makler w bankowości internetowej Moje ING oraz w aplikacji mobilnej ING Makler Mobile były całkowicie niedostępna od czwartku.



Jak przekazał bank, udało się usługi przywrócić po 79 godzinach niedostępności.



ING zastrzegło, że w trakcie weekendu "mogą jeszcze występować krótkie przerwy techniczne w związku z ewentualnymi dalszymi pracami nad systemem".



Bardzo przepraszamy za awarię. Mamy pełną świadomość sytuacji w jakiej postawiliśmy naszych klientów. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że do końca grudnia br. wszyscy klienci Biura Maklerskiego ING będą mogli zawierać transakcje bez prowizji maklerskiej, powołamy specjalny zespół do sprawnego rozpatrywania reklamacji - czytamy.



ING przekazało, że udostępni na stronie banku szczegółowy raport wyjaśniający powody awarii oraz opisujący przebieg prac naprawczych. Potrzebujemy na to kilku dni, aby dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację z zewnętrznym dostawcą systemu - napisano.