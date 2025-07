Przedsiębiorcy rozliczający samochody spalinowe w kosztach firmy muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami. Od 2026 roku limit odliczeń podatkowych spadnie ze 150 tys. zł do 100 tys. zł, co może oznaczać stratę nawet 20,5 tys. zł na jednym aucie - alarmuje "Rzeczpospolita". Eksperci radzą, by wprowadzić auta spalinowe do firmy jeszcze w 2025 roku, by skorzystać z korzystniejszych zasad rozliczenia.

Pogarszają się zasady rozliczania firmowych pojazdów spalinowych / Shutterstock Od 2026 r. limit kosztów dla aut spalinowych spadnie do 100 tys. zł.

Obecnie przedsiębiorcy mogą rozliczyć do 150 tys. zł.

Na jednym aucie można stracić nawet 20,5 tys. zł.

Korzystniejsze rozliczenie będzie dotyczyło aut elektrycznych.

Aby zachować wyższy limit, auto spalinowe trzeba kupić i wprowadzić do firmy do końca 2025 r.

Od 2026 r. leasing spalinowych aut będzie rozliczany tylko do 100 tys. zł. Od 2026 roku przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup samochodu spalinowego na firmę, będą mogli rozliczyć w kosztach podatkowych jedynie 100 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 150 tys. zł. To oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą stracą możliwość odliczenia wyższych kosztów związanych z zakupem pojazdu. Uwzględniając PIT i składkę zdrowotną, przedsiębiorca może stracić na jednym kupionym do firmy samochodzie nawet 20,5 tys. zł - poinformował, cytowany przez "Rz" Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. Korzystniejsze zasady dla elektryków Zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać od 2026 roku, wyraźnie promują samochody elektryczne. Dla nich limit kosztów podatkowych wynosi obecnie aż 225 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy inwestujący w pojazdy elektryczne będą mogli odliczyć znacznie wyższe kwoty niż ci, którzy wybiorą auta spalinowe.



Eksperci radzą, by przedsiębiorcy, którzy planują zakup samochodu spalinowego na firmę, zrobili to jeszcze w 2025 roku. "Wtedy odpisy amortyzacyjne będą mogły być rozliczone w kosztach na starych zasadach, czyli do 150 tys. zł" - informuje "Rz". Zmiany dotkną również leasingowanych samochodów. Od 2026 roku część kapitałowa rat leasingowych za auta spalinowe będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych tylko do 100 tys. zł.