Amazon uruchomił polską wersję swojego sklepu - Amazon.pl. O zamiarach udostępnienia polskojęzycznego serwisu e-commerce gigant handlu elektronicznego z USA informował pod koniec stycznia, kiedy uruchomił możliwość rejestracji dla sprzedawców.

Amazon został założony w 1994 roku / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Amazon to największy sklep internetowy na świecie oferujący produkty własnych marek oraz pochodzące od zewnętrznych sprzedawców z wielu branż i dziedzin. Polacy już wcześniej mogli korzystać z platformy z wykorzystaniem niemieckiej wersji sklepu online Amazona, która dostępna była również w języku polskim.

Polska strona Amazona / Zrzut ekranu





Amazon to koncern, który oprócz USA działa w krajach Azji i Europy. W Polsce koncern jest aktywny od 2014 roku, ale do tej pory działalność spółki polegała przede wszystkim na utrzymaniu centrów logistycznych. Zatrudniają ponad 18 tys. osób w dziewięciu placówkach. Znajdują się one w Sadach pod Poznaniem, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, na Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty), w Pawlikowicach koło Łodzi, w Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w Gliwicach.



W Gdańsku z kolei zlokalizowane są biura Amazon Web Services (usługa chmurowa koncernu() i Centrum Rozwoju Technologii Amazon.



Amazon został założony w 1994 roku przez Jeffa Bezosa. Początkowo miał być jedynie księgarnią internetową. Pierwszą książkę Bezos sprzedał rok po założeniu firmy. Później założyciel Amazona poszerzył asortyment swojego sklepu o kolejne towary, takie jak sprzęt komputerowy, elektronika czy płyty DVD, a także towary spożywcze, meble i wiele innych.



