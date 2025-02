Od piątku rusza nabór w programie "Cyberbezpieczny Rząd". Po granty z puli 350 mln zł mogą zgłaszać się jednostki centralnej administracji i województw, które chcą wzmacniać cyberbezpieczeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 28 lutego do 31 marca br. naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie i podległe im jednostki mogą zgłaszać się po środki z KPO w wysokości 350 mln zł, dostępne w ramach programu "Cyberbezpieczny Rząd" - przekazał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kto może skorzystać z grantów?

Jak dodał, z grantów mogą skorzystać m.in. urzędy statystyczne, archiwa państwowe, okręgowe urzędy miar, wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne czy wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Pieniądze przeznaczone są na modernizację, rozbudowę systemów ochrony danych oraz infrastrukturę IT, a także na szkolenia pracowników nt. cyberbezpieczeństwa.



W obliczu wzmacniających się ataków na infrastrukturę krytyczną, prób przejęcia danych, wykorzystywania tych danych, nasilającej się dezinformacji, państwo musi działać skutecznie; Rosja chce siać panikę i państwo musi przeciw temu działać - powiedział wicepremier.



Jak podkreślił, "cyberataki na infrastrukturę krytyczną mogą prowadzić do wielu zakłóceń w obszarach dotyczących dostarczania wody, energii, transportu, logistyki; do wielkiej utraty danych, problemów dotyczących płynności finansowej" co może wpływać na "codzienne funkcjonowanie państwa".



Wsparcie na rozwój trzech kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa

Program "Cyberbezpieczny Rząd" został zaprezentowany przez szefa MC oraz wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego na początku grudnia minionego roku. Informowano wtedy, że wsparcie finansowe przeznaczone jest na rozwój trzech kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa: organizacji, w ramach której grant może pokryć m.in. koszty wdrożenia i audytów procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; obszarze kompetencji, na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny; obszarze technologii, w ramach którego jednostki mogą zakupić sprzęt i usługi niezbędne do budowy i rozwoju posiadanej infrastruktury cyberbezpieczeństwa.



Dodano, że nabór jest zorganizowany za pośrednictwem Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w partnerstwie z NASK.



Obecnie w CPPC realizowany jest także program "Cyberbezpieczny Samorząd". Ruszył on jeszcze w 2023 roku i finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W jego ramach granty trafiają do mniejszych jednostek - gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich.