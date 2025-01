Kobieta w chwili zaginięcia mieszkała w Coventry z rodzicami i - jak wówczas ustalono - mogła być w związku ze starszym mężczyzną.

W ciągu kilku godzin od publikacji do policji zgłosiły się osoby z informacjami, które pomogły rozwiązać tę zagadkę.

Co ważne, szczegółów dotyczących obecnego życia kobiety ani przyczyny jej zaginięcia nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że została odnaleziona cała i zdrowa w innej części kraju.

"Każda poszukiwana osoba ma swoją historię, a rodziny i przyjaciele zasługują na to, by wiedzieć, co się z nimi stało i, miejmy nadzieję, spotkać się z nimi ponownie" - powiedziała, cytowana w komunikacie, przedstawicielka policji z West Midlands Jenna Shaw.