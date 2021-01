"Może wczorajszego występu nie zaliczę do udanych, ale dzisiejszy dzień mogę zaliczyć jak najbardziej do udanych, bo urodził mi się drugi syn!!" - napisał na Instagramie 26-letni Klemens Murańka. W niedzielnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku był dopiero 41.

Polak Klemens Murańka podczas kwalifikacji do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich, na obiekcie "Bergisel" / Grzegorz Momot / PAP





Pierwszy syn Murańki urodził się w 2014 roku. W następnym roku poślubił matkę swoich dzieci Agnieszkę.

Instagram Post

To już drugie urodziny w polskiej ekipie skoczków narciarskich podczas obecnej edycji TCS - we wtorek ojcem został aktualny wicelider cyklu Dawid Kubacki. Na świat w Nowym Targu przyszła jego córka Zuzanna.



W klasyfikacji TCS przed ostatnim konkursem prowadzi Kamil Stoch, który wyprzedza ubiegłorocznego triumfatora Kubackiego o 15,2 pkt. Trzeci Norweg Halvor Egner Granerud traci do lidera 20,6 pkt.



We wtorek w austriackim Bischofshofen odbędą się kwalifikacje, a w środę konkurs wieńczący rywalizację o Złotego Orła.