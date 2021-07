Po roku przerwy zapraszamy do Nikiszowca na ODPUST U BABCI ANNY, który na stałe wpisał się w kalendarz Miasta Katowice i całego regionu. Odpust to letnia edycja Jarmarku Na Nikiszu, jednego z najbardziej klimatycznych jarmarków w Polsce. Wydarzenie nawiązuje do święta patronki kościoła w Nikiszowcu. Jest jednak przede wszystkim świętem całej społeczności dzielnicy, jednym z symboli udanej zmiany rewitalizacyjnej. Odpust organizowany jest przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych we współpracy z Miastem Katowice. Znakiem rozpoznawczym Odpustu i Jarmarku Na Nikiszu jest wysokiej jakości unikalne rękodzieło.

