Kierowców obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, które dotyczą jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia. Przepisy nadal wywołują wiele wątpliwości, wszystkie one zostaną rozwiane już w niedzielę, dzięki akcji przygotowanej przez PKN Orlen.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

PKN Orlen zaprasza na wydarzenie, podczas którego zostaną zaprezentowane nowe zasady ruchu drogowego - jazda na suwak i korytarz życia. W niedzielę 15 grudnia, na błoniach Stadionu PGE Narodowego w Warszawie, PKN Orlen i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapoznają kierowców z zasadami nowych przepisów ruchu drogowego.

Imprezie towarzyszyć będzie moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

W roli ekspertów pojawią się zawodnicy ORLEN Team, a wśród nich: Kuba Przygoński, Maciej Giemza, Adam Tomiczek, Kacper Wróblewski oraz Kamil Wiśniewski. Będzie to również doskonała okazja, żeby zobaczyć kierowców w akcji. Zaprezentują oni swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym torze. Czeka na Was również konkurs, w którym do wygrania jest przejazd torem z jednym z kierowców!

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 grudnia 2019 r., w godzinach od 08.00 do 15.00 na błoniach Stadionu PGE Narodowy w Warszawie.

Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, a wśród nich:

STREFA MOTO

W roli ekspertów wystąpią zawodnicy ORLEN Team - Kuba Przygoński, Maciej Giemza, Adam Tomiczek, Kacper Wróblewski i Kamil Wiśniewski. Sportowcy zaprezentują swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym torze do jazdy pokazowej. Dla uczestników będzie również możliwość wygrania przejazdu z kierowcą!

STREFA ORLEN

Tutaj znajdą się m.in.:

symulator bolidu F1 1:1

symulator ruchomy 5D VR

strefa kawy, herbaty i słodkości - Stop Cafe (ciastka, kawa, herbata, czekolada dla każdego odwiedzającego strefę)

STREFA STRAŻY POŻARNEJ ORLEN

ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów przy użyciu gaśnic śniegowych - trenażer gaśniczywspinaczka po drabince speleologicznej dla dzieci

prezentacja specjalistycznego samochodu pożarniczego SREko

STREFA DZIECI

dekorowanie ciasteczek

skręcanie baloników

ogromne kolorowanki motoryzacyjno-drogowe

quiz o bezpieczeństwie na drogach

STREFA POLICJI

miasteczko drogowe dla dzieci

quizy, zagadki, konkursy

fantom - kurs pierwszej pomocy

STREFA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

fantomy, urządzenia do kompresji klatki piersiowej

całe wyposażenie karetki



Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.