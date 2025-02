Według Radio Prague International odkrycie tego jeziora ma znaczącą wartość naukową, głównie ze względu na niezwykły sposób, w jaki powstała jaskinia. Woda mineralna jeziora jest nasycona siarkowodorem, który utlenia się w kontakcie z powietrzem, wytwarzając kwas siarkowy. Kwas ten stopniowo rozpuszcza wapień, zamieniając go w miękki gips i nieustannie tworząc nowe przestrzenie podziemne.

Rozległy system jaskiń

Sprawdzając region wokół miasta Leskovik w Albanii zespół dostrzegł ogromny słup pary unoszący się z pasma górskiego. Po dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że unosi się on z przepaści o głębokości ponad 100 metrów.

Badacze zdecydowali się tam zejść. Wówczas odkryli rozległy system jaskiń. W niektórych z nich znajdowały się źródła termalne a w jednej - ogromne jezioro.

Podczas naszej pierwszej eksploracji, korzystając z naszego sprzętu, stworzyliśmy podstawową mapę i od razu zdaliśmy sobie sprawę, że odkryliśmy coś niezwykłego - mówił fotograf i członek ekspedycji Richard Bouda w rozmowie z Euronews.

Audy powiedział portalowi nationalgeographic.cz, że zespół chce wrócić do jeziora Neuron, aby zbadać je dalej. To coś, co może mieć ogromny wpływ na zrozumienie podziemnych ekosystemów i procesów geologicznych - powiedział. Chcemy przyjrzeć się innym częściom jaskini, dowiedzieć się więcej o geologii i biologii tego obszaru - dodał.